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Военным будет проще получить жилье

23 мая 2011, 12:38
Жилье военным будет передаваться по упрощенной схеме. Минобороны...

Жилье военным будет передаваться по упрощенной схеме. Минобороны берет на себя обязанность запрашивать в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) информацию о наличии жилья в собственности у военнослужащего или членов его семьи, пояснила заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Раньше военные, чтобы получить квартиру должны были сами брать соответствующую справку. По словам замминистра, сроки сбора данных сократятся с 3-6 месяцев до 14 дней. Эти сроки могут сократиться еще больше, если Госдума примет поправки о предоставлении военным доступа к базе Росрестра, сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны обеспечивает военнослужащих квартирами несколькими способами: выкуп квартир у застройщиков по установленной государством цене, строительство домов на принадлежащих ведомству землях, реализация программы «военной ипотеки» и распределение государственных жилищных сертификатов.

По словам премьер-министра России Владимира Путина, очередь на постоянное жилье для военнослужащих будет полностью ликвидирована в 2013 году. После этого квартиры военным будут предоставляться в плановом порядке. В 2011-2013 планируется обеспечить квартирами 77 тысяч военнослужащих. За два предыдущих года военным было предоставлено около 100 тысяч квартир.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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