Военным будет проще получить жилье

По словам премьер-министра России Владимира Путина, очередь на постоянное жилье для военнослужащих будет полностью ликвидирована в 2013 году. После этого квартиры военным будут предоставляться в плановом порядке. В 2011-2013 планируется обеспечить квартирами 77 тысяч военнослужащих. За два предыдущих года военным было предоставлено около 100 тысяч квартир.