Субсидированных бюджетников Тюмени без очереди обслужат в БТИ

Бюджетников Тюмени – участников жилищной программы – вне очереди обслужат в Регистрационной палате и Бюро технической инвентаризации. Соответствующее соглашение уже подписано.
По информации, предоставленной сегодня на заседании президиума правительства Тюменской области заместителем губернатора Евгением Заболотным, больше половины бюджетников, уже получивших свидетельства, планируют приобрести однокомнатные квартиры. Около 240 участников собираются купить двухкомнатные квартиры, 70 – «трешки». 25 участников программы направят средства на погашение уже действующей ипотеки. На данный момент произведены выплаты по 11 свидетельствам, готовятся приказы еще по 5, пояснил замгуберантора.
Руководитель департамента здравоохранения Андрей Кудряков доложил губернатору, что к 20 мая подходящие варианты для покупки нашли 93 медработника, из 382 участвующих в программе. 19 из них оформили договоры купли-продажи.
Из 360 участников программы от образования, по словам директора профильного департамента Ирины Лысаковой, 76 человек нашли варианты приобретаемого жилья, договоры заключили 17 человек. «Эти участники нашли недостающую для покупки жилья сумму, используя ипотеку и собственные средства», - отметила Лысакова.
Глава региона дал указание директорам департаментов представить последние данные о процессе ипотечного кредитования участников программы. «Мы видим, что бОльшая часть участников программы обращаются в банки за недостающей суммой, поэтому нужно понять, насколько реально сегодня бюджетнику справиться с условиями ипотеки, посмотреть по конкретным кредитным договорам, сколько человек должен платить каждый месяц, чтобы мы могли оперативно принимать необходимые решения, управлять процессом реализации программы», - подчеркнул губернатор.
Напомним, что на 26 мая, когда пройдет очередное заседание Тюменской областной Думы, правительство планирует внести очередные поправки в 128-й областной закон, сообщает пресс-служба главы региона.