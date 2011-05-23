Субсидированных бюджетников Тюмени без очереди обслужат в БТИ

Глава региона дал указание директорам департаментов представить последние данные о процессе ипотечного кредитования участников программы. «Мы видим, что бОльшая часть участников программы обращаются в банки за недостающей суммой, поэтому нужно понять, насколько реально сегодня бюджетнику справиться с условиями ипотеки, посмотреть по конкретным кредитным договорам, сколько человек должен платить каждый месяц, чтобы мы могли оперативно принимать необходимые решения, управлять процессом реализации программы», - подчеркнул губернатор.