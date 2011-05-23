Коммерческие площади Тюмени – выгодные инвестиции

Решили открыть парикмахерскую или магазин продуктов? Сегодня несложно найти коммерческую площадь в Тюмени. Продажа, аренда – на все сегодня есть и спрос, и предложение. Какова цена? Отвечают специалисты.
О ситуации на рынке коммерческой недвижимости и о ценах на нее рассказал руководитель отдела коммерческой недвижимости гипермаркета недвижимости «Метражи» Рустам Курманов.
- В последнее время инвестиции в коммерческую недвижимость очень весомы и привлекательны. В связи с этим отмечается усиленный рост цен на данный сегмент недвижимости. Причем, количество кредитов на покупку новой нежилой недвижимости превышает спрос на кредиты по вторичной недвижимости. Офисные помещения приобретаются как для ведения бизнеса, так и в целях вложения своих инвестиций.
В настоящий момент найти хорошее офисное помещение в Тюмени не составит большого труда. Россия и, непосредственно, Тюменская область – лидеры по объемам строительства торговых площадей, несмотря на то, что рынок коммерческой недвижимости в нашей стране очень молод. В 2010 году Россия вышла на первое место по строительству торговых центров – тогда в эксплуатацию было введено 1,324 миллиона квадратных метров. Ни в одной европейской стране не строится сейчас столько торговых центров, как у нас. В ближайшее время в Тюмени в эксплуатацию будет введено порядка 50 новых объектов недвижимости.
Что касается стоимости площадей, то она зависит от местопоположения, ликвидности и способа оплаты. Ценовой диапазон колеблется от 50 до 70 тысяч рублей за «квадрат». Высокая стоимость отмечается в районах Дома Печати, исторического центра, Тюменских микрорайонов и Дома Обороны, в которых ведется интенсивная застройка, активно вводятся в эксплуатацию новые помещения. Конечно же, наибольшая средняя цена отмечается в центральной части города. Однако спальные районы города пользуются не меньшей популярностью. Средняя площадь наиболее популярных площадей по городу - 223 квадратных метра. Заманчивыми для клиентов являются офисные помещения до 50 квадратных метров, с хорошей транспортной развязкой и удобным местом для парковки.
Анализируя стоимость аренды коммерческой недвижимости, можно прийти к выводу, что в целом колебания цен за последнее время незначительны. Как правило, основное требование арендаторов к снимаемому помещению - это хорошее состояние. В аренду могут сдаваться офисы от 20 и до миллионов квадратных метров, предназначенные для торговли. Стоимость квадратного метра офисных площадей в бизнес-центрах варьируется от 400 до 800 рублей в зависимости от состояния помещения, площади и статуса бизнес-центра. Не в центральной части города есть возможность снять офисное помещение и за 300 рублей за квадратный метр. Помимо этого необходимо учитывать расходы на коммунальные платежи, стоимость которых в бизнес-центрах может достигать более 100 рублей с «квадрата».
На данный момент предложение по аренде офисных помещений превышает спрос. И, несмотря на это, отмечается существенный дефицит офисов с несколькими кабинетами. Зачастую сдают площади в районе 40-50 кв.м., представленные одним кабинетом, что не совпадает с пожеланиями клиента видеть на данной площади несколько кабинетов.
Как считают специалисты информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко», коммерческий рынок сегодня довольно стабилен, падения цен не ожидается. В ближайшие годы сектор будет развиваться энергичнее: сектор торговой недвижимости изменится быстрее, возникнет дефицит востребованных площадей, хотя он и сейчас весьма заметен. Цены будут расти, и к концу 2011 года возможен рост на 8-10%. По данным Министерства экономического развития РФ Тюменская область привлекательна для инвестиций. Так что вполне можно ожидать, что тюменским регионом заинтересуются иностранные инвесторы.
Арендные ставки и дальше будут незначительно - на 0,5-1% в месяц – расти, считают в «Ассоциация Алко». Рынок стабилизировался и вряд ли цены снова резко пойдут вниз, стремительные скачки вверх также вряд ли возможны. Активизация роста цен возможна только с середины 2011 года. Причиной этому может стать рост в реальном секторе экономики не только города и региона, но и страны в целом.
На данный момент на рынке предложений достаточно много, что позволяет удовлетворить потребности любого клиента. Рынок коммерческой недвижимости сегодня выгоден.
Евгения Лямзина