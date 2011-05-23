Коммерческие площади Тюмени – выгодные инвестиции

Анализируя стоимость аренды коммерческой недвижимости, можно прийти к выводу, что в целом колебания цен за последнее время незначительны. Как правило, основное требование арендаторов к снимаемому помещению - это хорошее состояние. В аренду могут сдаваться офисы от 20 и до миллионов квадратных метров, предназначенные для торговли. Стоимость квадратного метра офисных площадей в бизнес-центрах варьируется от 400 до 800 рублей в зависимости от состояния помещения, площади и статуса бизнес-центра. Не в центральной части города есть возможность снять офисное помещение и за 300 рублей за квадратный метр. Помимо этого необходимо учитывать расходы на коммунальные платежи, стоимость которых в бизнес-центрах может достигать более 100 рублей с «квадрата».