Дольщики приостановленных строек получат жилье

О том, какая работа ведется в отношении долгостроев Тюмени, обсуждали 17 мая участники заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приостановлением строительства многоквартирных домов, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан.
Согласно задаче Минрегионразвития, до 1 июля 2012 года необходимо возобновить строительство всех проблемных жилых домов, по которым привлекались средства граждан, и в течение 2012 года ввести их в эксплуатацию.
Не смотря на довольно сжатые сроки, работа по возобновлению строительства проблемных домов в регионе ведется очень активно. Так, по итогам 2010 года и в первом квартале 2011 года были завершены и введены в эксплуатацию три дома, строительство которых осуществляли ОАО «Промжелдортранс-Тюмень», ЗАО «Строймашзнак» и ЗАО «Запсибстройсервис», сообщает пресс-служба главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области.
«Нам нужно четко понимать, что необходимо сделать, чтобы помочь гражданам получить (а в некоторых случаях и достроить) их жилье, - отметил на заседании заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный. – А для этого по каждому из проблемных домов мы разработаем алгоритм действий, установим конкретную дату ввода его в эксплуатацию, назначим ответственных за каждый фронт действий».
В действительности ситуация по каждому из «замороженных» строек индивидуальная, если не сказать – уникальная. Потому и алгоритм действий по каждому из домов приходится писать буквально «с чистого листа».
Есть объекты практически готовые, находящиеся в самовольной эксплуатации граждан. Люди годами живут в таких домах без оформления квартир в собственность. А все потому, что застройщик по тем или иным причинам не смог вовремя ввести дом в эксплуатацию. И чаще всего камнем преткновения в этом случае становится отсутствие разрешительной документации. В других случаях ситуация намного сложнее. Тогда для достройки дома приходится привлекать сторонних инвесторов, просчитывать точки безубыточности проекта, искать дополнительные источники финансирования для окончания строительно-монтажных работ.
Есть и такие объекты, которые, при проданных почти на 100% квартирах, едва вышли из фундамента. Разобраться, куда застройщик дел средства, привлеченные для строительства дома, предстоит в этом случае органам внутренних дел. И надо сказать, что такая работа в последние два года также активно ведется. На сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков уже возбуждено 12 уголовных дел, четырех директоров строительных компаний привлекли к уголовной ответственности.
«Все, кто привлекает средства граждан для строительства домов, должны понимать, что в случае недобросовестного отношения к исполнению своих обязательств они не только лишатся возможности в дальнейшем работать на местном рынке, но и будут подвержены уголовному преследованию», - заключил заместитель губернатора.