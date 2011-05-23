Дольщики приостановленных строек получат жилье

Есть и такие объекты, которые, при проданных почти на 100% квартирах, едва вышли из фундамента. Разобраться, куда застройщик дел средства, привлеченные для строительства дома, предстоит в этом случае органам внутренних дел. И надо сказать, что такая работа в последние два года также активно ведется. На сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков уже возбуждено 12 уголовных дел, четырех директоров строительных компаний привлекли к уголовной ответственности.