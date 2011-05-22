Дайджест Nashgorod.ru с 13 по 19 мая

Неоднозначную реакцию у пользователей портала вызвало известие об убийстве четырех человек в Тюмени. Ночью 17 мая двое неустановленных лиц в масках, вооружённых огнестрельным оружием, проникли во двор частного жилого дома по улице Куйбышева, где совершили убийство четырёх человек армянской национальности в возрасте от 30 до 58 лет. Целью преступников были братья Петросян, которые ранее были судимы за кражи и мошенничество. Один из братьев был убит на пороге дома. Остальные погибшие и пострадавшие попали под огонь случайно в то время, когда убийцы искали в доме второго брата. Кроме братьев Петросян, были убиты еще два человека — мать и гражданская жена одного из них.