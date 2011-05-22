Дайджест Nashgorod.ru с 13 по 19 мая

Криминальный самосуд
Неоднозначную реакцию у пользователей портала вызвало известие об убийстве четырех человек в Тюмени. Ночью 17 мая двое неустановленных лиц в масках, вооружённых огнестрельным оружием, проникли во двор частного жилого дома по улице Куйбышева, где совершили убийство четырёх человек армянской национальности в возрасте от 30 до 58 лет. Целью преступников были братья Петросян, которые ранее были судимы за кражи и мошенничество. Один из братьев был убит на пороге дома. Остальные погибшие и пострадавшие попали под огонь случайно в то время, когда убийцы искали в доме второго брата. Кроме братьев Петросян, были убиты еще два человека — мать и гражданская жена одного из них.
Мнения пользователей сайта:
«А что тюменцев должно волновать, что одни преступники расправились с другими? Я думаю никто особенно не расстроился из-за того, что на пару петросянов стало меньше»
«А если завтра эти же люди ещё кого-нибудь надумают ликвидировать, но только уже на цветном бульваре, где вы в этот момент будете со своими детьми гулять. Это вас расстроит?».
Повышение цен грозит революцией?
Рост цен на топливо по всей стране никого не оставит равнодушным. В Тюмени цена на самую популярную марку бензина достигла рекордной высоты. Уже у 4 фирм (H1, H3, «Туанн-Сервис» и «Валерия К») 17 мая самый популярный в народе бензин стоит по 26 рублей. И на заправках считают, что это не предел.
Мнения пользователей сайта:
«Самое веселое, что даже при 30 рублях за литр,мы все равно только на форумах отписываться и будем»
«Уже как две недели езжу на велосипеде с работы и домой»
«Сколько еще надо содрать с вас шкур что бы вы проснулись и поняли что пора что менять в этой стране ??? Где вы гражданское общество?»
«И, как ни странно, ОНИ опять выиграют на следующих выборах. В нашей стране всем на все **, и всех все устраивает. Лишь бы не было войны».
Максимум удовольствия за ваши деньги
Новый зал IMAX в «Синема Парке» распахнул двери для всех тюменцев. Это зал повышенной комфортности на 303 места, со специальной геометрией, оборудованный экраном размером 10*17 м, с самым высоким качеством звука и картинки, которого можно добиться от такого рода зала. Создать «эффект присутствия», зарядив пленку с обычным фильмом не удастся. Должное качество будет обеспечено лишь при просмотре пленок, снятых специально для нового оборудования. Например, в сентябре тюменцы смогут увидеть фильм о животных Африки «Рожденные на воле». Стоимость билета в новый зал будет колебаться от 330 до 580 руб.
Мнения пользователей сайта:
«хочется конечно посмотреть сходить на новый зал, но вдвоем получается очень дорого»
«цены нормальные, просто не покупать как всегда газяву, а добавлять эту разницу в билет Imax и идти получать удовольствие»
«На анимацию надо идти, там и 3Д и картинка шикарнейшая будет, если судить из рекламы, которую показывали. Ну и конечно, же то, что специально снято для Imax».
Даешь противогаз!
В Тюмени специалисты Центра гигиены и эпидемиологии определили места, наиболее загрязненные автотранспортом. Наибольшие приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Тюмени отмечены в зоне влияния автотранспорта: ул. Республики — ул. Мельникайте — по взвешенным веществам; ул. Пархоменко — Червишевский тракт — ул. Молодежная — по взвешенным веществам и диоксиду азота; ул. Холодильная — по взвешенным веществам и формальдегиду. Уровни загрязнения атмосферного воздуха не превышают гигиенические нормативы (максимальных разовых предельно допустимых концентраций) и не должны оказывать острого неблагоприятного влияния на здоровье населения города, считают специалисты.
Мнения пользователей сайта:
«Ну, а теперь, где в Тюмени чистый воздух?»
«Подождите, вот достроят завод в антипино, тогда мы станем вторым челябинском».
«Поедемте на таксо, парниша»?
Уже с 1 сентября этого года вступает в силу Федеральный закон, который в корне изменит работу тюменских служб такси. Фирмам придется получать разрешение на перевозку пассажиров, покупать машины в собственность или брать их в лизинг, а водителям носить бейджики и выдавать гражданам квитанции за оплату проезда. Власти считают, что новая система позволит, наконец, контролировать качество работы таксистов, те, в свою очередь, считают, что это приведет к повышению цен.
Мнения пользователей сайта:
«Чует мое сердце, никаких изменений кроме подорожания услуги, мы потребители не увидим»
«государство опять хочет с граждан денежки содрать. и будет как в советские годы — «такси —роскошь»
«Опыт легальных таксомоторов в той же Москве, Питере, Калининграде, Твери показал, что цена останется конкурентной и соответствующей уровню жизни потребителей».