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Разговор о планах застройщиков откладывается

19 мая 2011, 13:35
Очередной пресс-клуб «КВ» – диалоги о недвижимости», намеченный...

Очередной пресс-клуб «КВ» – диалоги о недвижимости», намеченный на сегодня, 19 мая 2011 года, откладывается. Эксперты по заявленной теме соберутся на следующей неделе.

Напомним, речь пойдет о долгосрочном планировании в строительной отрасли и перспективах застройки Тюмени в ближайшее время.

Организаторы мероприятия – еженедельник «Квартирный вопрос» - обещают обсудить вопросы необходимого объема ввода жилья в области и городе, спроса на недвижимость Тюмени, планов застройщиков, снятия административных барьеров и т.д.

К участию в работе информационной площадки привлечены представители предприятий и организаций строительной отрасли города, исполнительной и законодательной властей, саморегулируемых организаций.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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