Разговор о планах застройщиков откладывается

Очередной пресс-клуб «КВ» – диалоги о недвижимости», намеченный на сегодня, 19 мая 2011 года, откладывается. Эксперты по заявленной теме соберутся на следующей неделе.
Напомним, речь пойдет о долгосрочном планировании в строительной отрасли и перспективах застройки Тюмени в ближайшее время.
Организаторы мероприятия – еженедельник «Квартирный вопрос» - обещают обсудить вопросы необходимого объема ввода жилья в области и городе, спроса на недвижимость Тюмени, планов застройщиков, снятия административных барьеров и т.д.
К участию в работе информационной площадки привлечены представители предприятий и организаций строительной отрасли города, исполнительной и законодательной властей, саморегулируемых организаций.