В Тюмени начали работу три автовыставки

Сегодня в Тюмени в 11 часов состоялось открытие сразу трех экспозиций: «Автомир», «Коммерческий транспорт» и «Автосервис. АЗС»
Принять участие в специализированных выставках в Тюмень приехали более 50 компаний из различных городов России, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и других. С 18 по 21 мая их продукция будет представлена в Тюменском выставочном зале.
«Автомобили очень прочно вошли в нашу жизнь. В сфере автопрома работает огромное количество людей. Плюс в отрасли постоянно внедряются новые технологии и научные разработки ученых. На нашей выставке одним есть что показать, а другим — что посмотреть», — сказал на открытии форума генеральный директор ОАО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев.
После торжественного открытия он осмотрел стенды некоторых компаний вместе с другими гостями выставки, среди которых были заместитель начальника управления транспорта главного управления строительства Тюменской области Дмитрий Хребтов, директор института транспорта ТюмГНГУ Владимир Бауэр и заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн.
Кстати, Виктору Александровичу особо понравилась тюнингованная Лада «Калина». Он посидел в салоне машины и немного погазовал на месте. «Да машина интересная, хотя червячок грызет — мы пока сильно отстаем от зарубежного автопрома. Но организаторы молодцы, что постоянно проводят подобные форумы», — высказал свое мнение корреспонденту Nashgorod.ru заместитель председателя Тюменской областной Думы.
Добавим, что кроме машин отечественных и зарубежных автопроизводителей, на выставке представлены комплектующие и запчасти для автомобилей, сервисное оборудование, детали для тюнинга, различные автоаксессуары. Также свои услуги предлагают на выставке ряд тюменских кредитных и страховых организаций, среди которых «Ханты-Мансийский банк», «Запсибкомбанк», «Сбербанк России» и другие.
Выставка будет проходить в Тюменском выставочном зале по адресу улица Севастопольская, 12, с 18 по 21 мая. Сегодня стенды фирм-участников работают до 19 часов. Завтра посетить выставку можно будет с 10 утра и до семи вечера. В пятницу форум закроется в 18 часов, а в последний день, 21 мая в 17 часов. Вход на выставку свободный для всех желающих.