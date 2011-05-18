В Тюмени начали работу три автовыставки

Выставка будет проходить в Тюменском выставочном зале по адресу улица Севастопольская, 12, с 18 по 21 мая. Сегодня стенды фирм-участников работают до 19 часов. Завтра посетить выставку можно будет с 10 утра и до семи вечера. В пятницу форум закроется в 18 часов, а в последний день, 21 мая в 17 часов. Вход на выставку свободный для всех желающих.