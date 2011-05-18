nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени начали работу три автовыставки

18 мая 2011, 15:14
Сегодня в Тюмени в 11 часов состоялось открытие сразу трех экспозиций: «Автомир», «Коммерческий транспорт» и «Автосервис. АЗС».
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени в 11 часов состоялось открытие сразу трех экспозиций: «Автомир», «Коммерческий транспорт» и «Автосервис. АЗС»

Принять участие в специализированных выставках в Тюмень приехали более 50 компаний из различных городов России, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и других. С 18 по 21 мая их продукция будет представлена в Тюменском выставочном зале.

«Автомобили очень прочно вошли в нашу жизнь. В сфере автопрома работает огромное количество людей. Плюс в отрасли постоянно внедряются новые технологии и научные разработки ученых. На нашей выставке одним есть что показать, а другим — что посмотреть», — сказал на открытии форума генеральный директор ОАО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев.

После торжественного открытия он осмотрел стенды некоторых компаний вместе с другими гостями выставки, среди которых были заместитель начальника управления транспорта главного управления строительства Тюменской области Дмитрий Хребтов, директор института транспорта ТюмГНГУ Владимир Бауэр и заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

Кстати, Виктору Александровичу особо понравилась тюнингованная Лада «Калина». Он посидел в салоне машины и немного погазовал на месте. «Да машина интересная, хотя червячок грызет — мы пока сильно отстаем от зарубежного автопрома. Но организаторы молодцы, что постоянно проводят подобные форумы», — высказал свое мнение корреспонденту Nashgorod.ru заместитель председателя Тюменской областной Думы.

Добавим, что кроме машин отечественных и зарубежных автопроизводителей, на выставке представлены комплектующие и запчасти для автомобилей, сервисное оборудование, детали для тюнинга, различные автоаксессуары. Также свои услуги предлагают на выставке ряд тюменских кредитных и страховых организаций, среди которых «Ханты-Мансийский банк», «Запсибкомбанк», «Сбербанк России» и другие.

Выставка будет проходить в Тюменском выставочном зале по адресу улица Севастопольская, 12, с 18 по 21 мая. Сегодня стенды фирм-участников работают до 19 часов. Завтра посетить выставку можно будет с 10 утра и до семи вечера. В пятницу форум закроется в 18 часов, а в последний день, 21 мая в 17 часов. Вход на выставку свободный для всех желающих.

#Новости#Выставки#ОАО «Тюменская ярмарка»#Тюмень#Автомобили#Сюжеты нашего города#Автосюжеты#Транспорт#Аналитические материалы#Misha#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25