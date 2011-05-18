Почему тюменские переходы снова топит?

Мы решили снова пройтись по переходам с «инспекцией». Но, увы, не вышло — под землю можно было только нырнуть в акваланге как Жак-Ив Кусто. Сегодня утром переход на Чаплина действительно был залит до краев. Вода текла на дорогу и под мост, превращая территорию под транспортной развязкой в миниатюрный аквапарк.