Почему тюменские переходы снова топит?

Nashgorod.ru уже писал про «водные аттракционы», которые появились в Тюмени под новой транспортной развязкой, что соединяет центральную часть города с районом «Стрелы».
Грунтовые воды раз за разом затопляли переходы, и людям переходилось с риском для жизни перебегать проезжую часть. Несмотря на все усилия коммунальщиков, переходы регулярно топит. Винить таяние снега, как делали раньше, бессмыслено — за окном май и плюс 20. Но пройти по открытым подземным переходам не представляется возможным.
«Утром 17 мая проезжала на автобусе на работу и поглядела вниз: переход под Чаплина затоплен полностью!», — сообщила нам по электронной почте постоянная читательница сайта, тюменка Ирина Петровна.
Мы решили снова пройтись по переходам с «инспекцией». Но, увы, не вышло — под землю можно было только нырнуть в акваланге как Жак-Ив Кусто. Сегодня утром переход на Чаплина действительно был залит до краев. Вода текла на дорогу и под мост, превращая территорию под транспортной развязкой в миниатюрный аквапарк.
Нужны автоматические насосы, но их пока нет. Они появятся после того, как объект введут в эксплуатацию.
Де-факто у переходов, тротуарных дорожек и пешеходного моста на Мориса Тореза сейчас нет хозяина. Строители все сделали, но городу объекты пока не передали.
Бесхозностью построек уже непреминули воспользоваться некоторые «благодарные» граждане — в переходах и рядом с ними валяются кучи мусора, стены исписаны баллончиком. На пешеходном мосту кто-то выбил несколько стекол и теперь, идя по виадуку, можно любоваться красотами Транссиба. Или скинуть кого-нибудь вниз с высоты четырехэтажного дома...
Михаил Захваткин
p.s. Мы позвонили в главное управление строительства и сообщили про очередной потоп в переходе. Скорее всего, воду откачают в самое ближайшее время. Хорошо бы еще мусор убрали, и новые окна на пешеходном мосту поставили.