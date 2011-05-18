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Почему тюменские переходы снова топит?

18 мая 2011, 17:59
Подземные переходы под мостом на улице Мориса Тореза опять залиты водой. Ее не единожды откачивали дорожники, но, пока все без толку.
Сюжет
Тюмень

Nashgorod.ru уже писал про «водные аттракционы», которые появились в Тюмени под новой транспортной развязкой, что соединяет центральную часть города с районом «Стрелы».

Грунтовые воды раз за разом затопляли переходы, и людям переходилось с риском для жизни перебегать проезжую часть. Несмотря на все усилия коммунальщиков, переходы регулярно топит. Винить таяние снега, как делали раньше, бессмыслено — за окном май и плюс 20. Но пройти по открытым подземным переходам не представляется возможным.

«Утром 17 мая проезжала на автобусе на работу и поглядела вниз: переход под Чаплина затоплен полностью!», — сообщила нам по электронной почте постоянная читательница сайта, тюменка Ирина Петровна.

Мы решили снова пройтись по переходам с «инспекцией». Но, увы, не вышло — под землю можно было только нырнуть в акваланге как Жак-Ив Кусто. Сегодня утром переход на Чаплина действительно был залит до краев. Вода текла на дорогу и под мост, превращая территорию под транспортной развязкой в миниатюрный аквапарк.

Нужны автоматические насосы, но их пока нет. Они появятся после того, как объект введут в эксплуатацию.

Де-факто у переходов, тротуарных дорожек и пешеходного моста на Мориса Тореза сейчас нет хозяина. Строители все сделали, но городу объекты пока не передали.

Бесхозностью построек уже непреминули воспользоваться некоторые «благодарные» граждане — в переходах и рядом с ними валяются кучи мусора, стены исписаны баллончиком. На пешеходном мосту кто-то выбил несколько стекол и теперь, идя по виадуку, можно любоваться красотами Транссиба. Или скинуть кого-нибудь вниз с высоты четырехэтажного дома...

Михаил Захваткин

p.s. Мы позвонили в главное управление строительства и сообщили про очередной потоп в переходе. Скорее всего, воду откачают в самое ближайшее время. Хорошо бы еще мусор убрали, и новые окна на пешеходном мосту поставили.

#Новости#Подземный переход#Ул Мориса Тореза#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Misha#Общество
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