Застройщики строят, а на рынке – дефицит жилья?

В планах Тюменской области вводить все больше квадратных метров. Застройщики Тюмени отчитываются, что строят достаточное количество жилья. О каком дефиците идет речь в массах? Почему граждане не могут купить то, что хотят?
Вопросы жилищного дефицита поднимали участники «круглого стола» на тему «Ипотека или аренда?», который прошел в субботу, 14 мая 2011 года, в рамках Ипотечной ярмарки.
Четверо ведущих застройщиков Тюмени на мероприятии сообщили, что число вводимых «квадратов» их компании не уменьшали в последний период. Так, компания ПСК «Дом» реализует сегодня около 1000 квартир, ЗАО «Менеджмент Дизайн Строительство» («МДС») также выставило на продажу порядка 700 квартир, из которых 100 – готовое жилье - это в Тюменских микрорайонах. В Заречных ситуация также стабильна: ООО «Меридиан Констракшн» предлагает горожанам 300 квартир и 450 квартир реализует ООО «Партнер-Инвест».
Что касается комнатности квартир, застройщики объясняют, что следуют тенденциям рынка и планируют дома, в которых превалирует число однокомнатных и двухкомнатных квартир – самых востребованных сегодня. «Большая часть квартир в наших домах (70-80%) – однокомнатные, 20-30% -двухкомнатные. «Трешки» мы пока не строим», - рассказал замдиректора ПСК «Дом» Алексей Яснов. По словам замдиректора «МДС» Сергея Горичева, дома компании на 40% состоят из одно- и двухкомнатных квартир, так как определенные трудности со сбытом трехкомнатных имеется. Застройщики Заречных микрорайонов уверяют, что квартиры различной комнатности у них имеются. Как считает директор по маркетингу и продажам «Партнер-Инвест» Виталий Курбатов, «трешку» площадью в 70 квадратных метров удобнее купить семье с детьми, чем двухкомнатную такой же площади.
Выходит, квартир предостаточно, почему же найти нужную жилплощадь оказывается так нелегко? Оказывается, все дело в ожиданиях покупателей. По словам начальника отдела розничного бизнеса филиала ОАО «Ханты-Мансийского банка» в Тюмени Александра Попова, за 1 квартал 2011 года порядка 400 человек обратились в банк с целью получения ипотечного кредита, порядка 70% из которых получили положительное решение. Из них около 30-40% до сих пор не могут найти объект покупки. Люди не готовы покупать жилье по сегодняшней цене. Поэтому жилье есть, но дефицит его в определенном ценовом диапазоне, уверен банкир. Сложность поиска подходящего объекта для покупки подтвердили и представители других банков.
Согласны с этим мнением и риэлторы. «Люди не могут выбрать то, что они хотят, ради чего они аккумулируют все силы и средства. Жилье сегодня не соответствует их потребностям», - пояснила президент НП «Объединение риэлторов Тюмени» Ольга Базаева. Граждане не готовы покупать дорогое жилье. Если покупать более дешевое - «долю», то нужно где-то жить, а готовое чаще совсем не то, что представляли себе покупатели, определяясь со стоимостью. Кто виноват, что покупатель, заявляя сумму ипотечного кредита в 1,5 миллиона, получает одобрение банка, но не может найти квартиру определенной площади и с лоджией за эту сумму? Виной тому, скорее всего, неправильная работа покупателя: сначала нужно все-таки определиться с желаемым, а потом изыскивать средства.
Человек не должен идти за деньгами, ему нужно идти за квартирой, считает управляющий Тюменским филиалом ВТБ24 Александр Пахомов. «Придя за жильем, он должен получить полную консультацию: хватит ли ему денег на квартиру по ипотеке? Достаточен ли первоначальный взнос и т.д. Тогда у заемщика будет складываться правильная картинка в голове, и он будет понимать, что он может приобрести. Сложность в том, что покупатель долго не может найти жилье, есть. Я считаю, это проблема продавца квартиры», - уверен банкир.
За рамками «круглого стола» аналитик жилого рынка недвижимости Тюмени ЗАО «Ассоцияция АЛКО» Светлана Молодкина высказалась, что дефицит жилья сегодня отмечен в сегментах введенного в эксплуатацию жилья и строящихся домов с поздними сроками ввода. «Если раньше запас новостроек был на 2-3 года вперед, то сейчас объектов, срок сдачи которых в 2013 году, насчитывается не более 20 в абсолютном значении. Пока предложение на рынке в целом держится стабильно, но только лишь за счет того, что открываются продажи в уже строящихся объектах, а не потому что увеличивается объем строящегося жилья. При этом уровень реализации жилья достаточно высокий. Даже в домах со сроком ввода в 2011-2012 годах объем реализации порядка 70%. Менее интенсивно реализуются квартиры в домах бизнес-класса», - пояснила специалист.
Итак, квартиры в Тюмени пока есть, часть из них – готовые, часть – «доли», но покупателя не устраивает именно соответствие цены и качества. Определяя сумму, затрачиваемую на покупку того или иного жилья, покупатель ожидает увидеть большее и лучшее – это логично. Но, учитывая, что цены на квадратные метры продолжают показывать положительную динамику роста, а в последних интервью глава Сбербанка России Герман Греф отмечал, что ставки по кредитам будут расти, все-таки покупать жилье выгоднее сейчас. Нужно только не затянуть с выбором, пока дефицит жилья не стал явным на тюменском рынке.