Застройщики строят, а на рынке – дефицит жилья?

Согласны с этим мнением и риэлторы. «Люди не могут выбрать то, что они хотят, ради чего они аккумулируют все силы и средства. Жилье сегодня не соответствует их потребностям», - пояснила президент НП «Объединение риэлторов Тюмени» Ольга Базаева. Граждане не готовы покупать дорогое жилье. Если покупать более дешевое - «долю», то нужно где-то жить, а готовое чаще совсем не то, что представляли себе покупатели, определяясь со стоимостью. Кто виноват, что покупатель, заявляя сумму ипотечного кредита в 1,5 миллиона, получает одобрение банка, но не может найти квартиру определенной площади и с лоджией за эту сумму? Виной тому, скорее всего, неправильная работа покупателя: сначала нужно все-таки определиться с желаемым, а потом изыскивать средства.