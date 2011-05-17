Российские военные получат жилищные займы

Через три года с момента вступления в программу ее участник может получить целевой займ в Росвоенипотеке и ипотечный кредит в одном из банков, участвующих в программе «военной» ипотеки (Газпромбанк, банк «Зенит», «Связьбанк» и АИЖК). Эти кредиты выдаются по льготным процентным ставкам. Кроме того, участник программы может оставить деньги на своем счету для инвестиций с помощью аккредитованных управляющих компаний. Участником НИС может стать любой офицер или прапорщик (мичман), заключивший первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года.