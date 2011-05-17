Российские военные получат жилищные займы

Российские военные получат около 15 тысяч целевых жилищных займов в текущем году. Общая численность участников программы «военной ипотеки» превышает 80 тысяч человек.
Федеральным законом о накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих предусмотрено, что государство ежегодно перечисляет на именные накопительные счета военных деньги. Воспользоваться своими накоплениями офицеры могут только через три года после вступления в систему.
Через три года с момента вступления в программу ее участник может получить целевой займ в Росвоенипотеке и ипотечный кредит в одном из банков, участвующих в программе «военной» ипотеки (Газпромбанк, банк «Зенит», «Связьбанк» и АИЖК). Эти кредиты выдаются по льготным процентным ставкам. Кроме того, участник программы может оставить деньги на своем счету для инвестиций с помощью аккредитованных управляющих компаний. Участником НИС может стать любой офицер или прапорщик (мичман), заключивший первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года.
Обеспечение жильем военнослужащих Минобороны РФ осуществляет не только в рамках программы «военной ипотеки». Также министерство выкупает квартиры у застройщиков по установленной государством цене, застраивает жильем принадлежащие ведомству земли и распределяет государственные жилищные сертификаты, сообщает lenta.ru.