Тюменские такси заставят работать по-новому

Тюменская администрация в этой ситуации успокаивает озадаченных перевозчиков, говоря о том, что появятся четкие «правила игры», а «бомбил» наоборот станет меньше, ведь согласно одному из пунктов федерального закона № 69, за нелегальные «шашечки» водителя не только могут оштрафовать на пять тысяч рублей, но и вообще конфисковать транспортное средство.