Тюменские такси заставят работать по-новому

Уже с 1 сентября этого года вступает в силу Федеральный закон, который в корне изменит работу тюменских служб такси. Фирмам придется получать разрешение на перевозку пассажиров, покупать машины в собственность или брать их в лизинг, а водителям носить бейджики и выдавать гражданам квитанции за оплату проезда.
В пятницу, 13 мая в Управе Ленинского округа Тюмени кипели нешуточные страсти. Нет, шабаша ведьм, как и турнира по боксу, там не было — просто представители городской администрации встречались с владельцами тюменских служб такси.
Поводом для проведения круглого стола стали изменения в законодательстве — они скоро вступят в силу. По новым правилам, которые озвучил таксистам начальник городского управления по товарному рынку и услугам Анатолий Канов, перевозчикам придется покупать собственные машины, либо брать автомобили в лизинг.
Кроме того, таксистам надо будет выдавать пассажирам документ подтверждающий оплату проезда — кассовый чек или квитанцию. Все эти изменения хотят ввести для того, чтобы повысить качество услуг фирм такси.
«К нам постоянно поступают жалобы на работу такси. Люди говорят о том, что их возят на старых автомобилях, водители грубят, опаздывают», — сказал на встрече с таксистами Анатолий Канов.
«В сфере такси почти повсеместно происходят нарушения законодательства о защите прав потребителей», — поддержала высказывание Анатолия Николаевича юрисконсульт городской администрации Марина Попова.
Представители служб такси ответили на выпады чиновников тем, что новые требования закона могут еще больше осложнить жизнь перевозчикам.
«Если нас обложат налогами и введут кучу других требований, минимальная цена заказа станет 300 рублей!», — считает директор службы такси «Ника» Максим Загурский. По его словам, подорожание услуг тюменских служб такси может сыграть на руку так называемым «бомбилам» — водителям, которые занимаются частным извозом.
Скажем сразу — логика в словах таксистов есть. Власти пытаются упорядочить раздрай в организациях, которые предлагают услуги такси, но делают это, по словам предпринимателей, как будто не замечая реальной ситуации в отрасли.
Таксисты боятся, что после вступления поправок в законную силу, большинство фирм могут попросту обанкротиться, ведь сейчас на тюменском рынке представлены в основном диспетчерские службы такси, у которых нет своих машин. По сути, им заново придется выстраивать бизнес.
Тюменская администрация в этой ситуации успокаивает озадаченных перевозчиков, говоря о том, что появятся четкие «правила игры», а «бомбил» наоборот станет меньше, ведь согласно одному из пунктов федерального закона № 69, за нелегальные «шашечки» водителя не только могут оштрафовать на пять тысяч рублей, но и вообще конфисковать транспортное средство.
«После вступления поправок в силу будет проще привлечь к ответственности „бомбил“, которые сегодня стоят у тюменского железнодорожного вокзала и в других местах», — считают в админстрации Тюмени.
Информация для размышления
Какой должна быть настоящая машина такси
Вот какие требования к машинам такси предъявляет федеральный закон № 69, вступающий в силу 1 сентября 2011 года:
— Легковое такси должно проходить техосмотр раз в полгода;
— На кузове автомобиля должны быть нарисованы хорошо различимые «шашечки»;
— На крыше опознавательный фонарь желтого цвета;
— В салоне обязательно наличие таксометра;
— Водитель такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет;
Вопрос: много ли в Тюмени сейчас таких такси?
Михаил Захваткин