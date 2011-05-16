Ипотека – инвестиции, аренда – только затраты

«Арендные отношения – удел тех, кто не может себе позволить собственность. Редкие безумцы будут арендовать площадь, если имеют возможность иметь собственность, - считает гендиректор ООО «Экономика и управление» Юрий Зиненко. - Арендовать не предпочитают, а действуют по острой необходимости. Так, арендуют жилье те, кто хотят жить отдельно, но на покупку жилья еще не накопили или некредитоспособны». По его мнению, на рынок аренды активно влияет численность молодежи, в первую очередь, студентов, которое будет только сокращаться из-за демографического провала прошлых лет; молодые семьи, которые должны отселяться от родителей; развод, распад семьи аналогично требует отдельной жилплощади для экс-супруга; поток мигрантов из других регионов и стран, который будет расти и дальше. Рождение же детей на рынок аренды не влияет, поскольку младенец первое время не требует существенного увеличения жилплощади. В перспективе же рождение, напротив, ведет к увеличению жилой территории и высвобождению арендованного помещения. Таким образом, браки, разводы и миграция населения поддерживают рынок аренды, а рождаемость и сокращение численности вступающего в самостоятельную жизнь поколения снижают востребованность аренды. При этом, если новорожденные уводят семью с рынка аренды навсегда, то молодожены также могут развестись и вернуться к родителям, а мигранты могут вернуться на родину.