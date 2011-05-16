Ипотека – инвестиции, аренда – только затраты

О том, насколько ипотека выгоднее аренды и зачем люди снимают жилье, говорили участники «круглого стола» в минувшую субботу. На мероприятие, организованное региональным агентством недвижимости «Этажи», пришли все те, кому интересен рынок недвижимости Тюмени: представители застройщиков, банков и риэлторских сообществ.
Как выяснилось, рынок жилищной аренды в Тюмени очень мал. Со слов директора агентства «Этажи» Ильдара Хусаинова, всего около 2 тысяч квартир в год сдается в аренду в областном центре. В моменте здесь арендуется порядка 11 тысяч квартир, в Москве эта цифра порядка 160 тысяч. Банкиры, риэлторы, строители вовсе не заинтересованы в рынке аренды, они агитируют граждан именно приобретать недвижимость. Тем не менее, спрос на аренду есть. Одним из выходов из положения Ильдар Борисович считает образование доходных домов, правда, эту нишу никак никто не решится занять, возможно, это не особо выгодно.
Кто сегодня снимает жилье в Тюмени?
«Арендные отношения – удел тех, кто не может себе позволить собственность. Редкие безумцы будут арендовать площадь, если имеют возможность иметь собственность, - считает гендиректор ООО «Экономика и управление» Юрий Зиненко. - Арендовать не предпочитают, а действуют по острой необходимости. Так, арендуют жилье те, кто хотят жить отдельно, но на покупку жилья еще не накопили или некредитоспособны». По его мнению, на рынок аренды активно влияет численность молодежи, в первую очередь, студентов, которое будет только сокращаться из-за демографического провала прошлых лет; молодые семьи, которые должны отселяться от родителей; развод, распад семьи аналогично требует отдельной жилплощади для экс-супруга; поток мигрантов из других регионов и стран, который будет расти и дальше. Рождение же детей на рынок аренды не влияет, поскольку младенец первое время не требует существенного увеличения жилплощади. В перспективе же рождение, напротив, ведет к увеличению жилой территории и высвобождению арендованного помещения. Таким образом, браки, разводы и миграция населения поддерживают рынок аренды, а рождаемость и сокращение численности вступающего в самостоятельную жизнь поколения снижают востребованность аренды. При этом, если новорожденные уводят семью с рынка аренды навсегда, то молодожены также могут развестись и вернуться к родителям, а мигранты могут вернуться на родину.
Принимая решение, арендовать квартиру или купить ее с привлечением ипотечного кредита, горожане учитывают ряд факторов.
По мнению Ильдара Хусаинова, плюсы аренды это :
- Платежи за аренду жилья меньше, чем ипотечный платеж. Ипотеку себе могут позволить лишь 7-10% населения нашего города.
- Арендатор более мобилен. Ему проще сменить работу или уйти от каких-то проблем, например, у ребенка в школе или во дворе: сменил квартиру и школу – вот и все. А если ты «завязан» платежами по ипотеке, менять работу довольно непросто.
- Арендатор не несет бремя собственника. Его не волнуют коммунальные платежи, страхование недвижимости, и другие риски.
- Рынок аренды менее дефицитен. Здесь нет элементов монополии, поэтому арендатор не переплачивает так, как при ипотечном платеже. «С точки зрения экономики аренда эффективнее, но это в среднесрочном варианте», - уточнил директор «Этажей».
Ипотека имеет свои неоспоримые плюсы:
- Серьезные исследования показывают, что ипотека меняет человека как работника. Заемщик лучше работает, при этом меняет структуру потребления ресурсов в целом, чтобы быстрее расплатиться по кредиту. Чем больше людей нагружены ипотекой, тем здоровее экономика региона.
- Ипотечный платеж стабилен. То есть, взяв ипотеку, мы понимаем, сколько нам платить, арендный платеж же может измениться.
- Квартиру можно оставить в наследство детям.
- При трудных временах собственник жилья арендатора, скорее всего, выселит, а банкирам не выгодно терять клиентов. Как показал кризис, многие банки пошли навстречу клиентам, используя реструктуризацию платежей.
- Изменение ставки рефинансирования ведет к уменьшению платежей.
Добавить можно также такие дополнительные доходы, уменьшающие ипотечный кредит, как налоговый вычет с покупки квартиры, материнский капитал, субсидии и т.д. – эти плюсы также нужно учитывать, отметила замдиректора по розничному бизнесу Ленинского филиала ОАО «Запсибкомбанк» Людмила Плотникова.
Банки в целом за последний период снизили требования к заемщикам. Так, ряд банков снижает ставки, увеличивает срок кредитования, рассматривает доходы заемщика, не подтверждаемые справкой 2НДФЛ, и т.д. И при всем том, пугают все-таки горожан долгосрочные финансовые обязательства – «менталитет у нас такой», - объясняет президент НП «Объединение риэлторов Тюмени» Ольга Базаева.
Отмечена и другая проблема: готового жилья по той цене, на которую нацелен покупатель, нет, а покупая по ипотеке «долю», горожанину так или иначе придется искать жилье, возможно, снимать его, так как жить в недостроенном доме нельзя. Представители банков отмечают, что получая одобрение банка при ипотечном займе, покупатели очень долго ищут подходящий вариант жилья. Несмотря на то, что квартир на рынке достаточно, покупатели не готовы покупать дорогое жилье.
Итак, рынки аренды и ипотеки будут продолжать существовать в своих плоскостях. Арендовать жилье необходимо тем, кто нуждается в нем временно. Другим же категориям населения лучше задуматься и, наверное, стремиться приобрести собственное жилье. Конечно, страх и лень движут каждым из нас. Кто-то рискует и берет ипотеку, при этом, как утверждают банкиры, зачастую выплачивает ее гораздо быстрее положенного срока (7 лет – средний срок). Кто-то рискует снять квартиру и при этом никогда не накопить на собственное жилье, отдавая деньги собственнику квартиры…
Евгения Лямзина