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Коттеджи по «Молодой семье» продавались по фальшивым документам

13 мая 2011, 09:43
Мошенник, представляясь сотрудником администрации Тюменской области...

Мошенник, представляясь сотрудником администрации Тюменской области, продавал коттеджи по фальшивым документам. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщает областная прокуратура, обвиняемый в мошенничестве Александр Клаузнер, выдавая себя за сотрудника администрации Тюменской области, предлагал гражданам содействие в приобретении в Тюмени двухэтажных коттеджей по программе «Молодая семья» всего за 10% от их стоимости. Люди, не подозревая обмана, передавали аферисту деньги для оплаты жилья, получая взамен фальшивые документы на дома.

От действий мошенника пострадали и предприниматели. Так, Клаузнер за вознаграждение пообещал одному из тюменских бизнесменов победу в двух крупных тендерах, проводимых администрацией Тюменской области. Полученные от бизнесмена денежные средства он похитил.

В период с августа 2008 года по апрель 2010 года мошенник обманул 9 граждан и предпринимателей. Размер причиненного им ущерба составил почти 7 млн. рублей.

Александру Клаузнеру предъявлено обвинение по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Он находится под подпиской о невыезде. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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