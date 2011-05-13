Коттеджи по «Молодой семье» продавались по фальшивым документам

Как сообщает областная прокуратура, обвиняемый в мошенничестве Александр Клаузнер, выдавая себя за сотрудника администрации Тюменской области, предлагал гражданам содействие в приобретении в Тюмени двухэтажных коттеджей по программе «Молодая семья» всего за 10% от их стоимости. Люди, не подозревая обмана, передавали аферисту деньги для оплаты жилья, получая взамен фальшивые документы на дома.