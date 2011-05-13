Дайджест Nashgorod.ru с 6 по 12 мая

Главным событием уходящей недели стало празднование
Что еще занимало умы тюменцев, читайте в еженедельном дайджесте.
«Спасибо деду за Победу»
В понедельник, 9 мая в Тюмени состоялся Парад Победы. В праздничном шествии промаршировали около 90 ветеранов ВОВ и тружеников тыла, войска тюменского гарнизона, прошли представители более сотни предприятий нашего города.
ГИБДД в этот день беспокоило поведение ряда автолюбителей, которые нарушали правила пользования звуковыми сигналами и перевозки людей в автомобиле. В автоинспекции уверены, что беспрерывные звуковые сигналы, причудливые аппликации и «инсталляции» из картона и прочих бытовых отходов, перекрывающие номерные знаки и световые приборы — далеко не лучшая благодарность ветеранам от молодых тюменских автомобилистов.
Мнения пользователей:
Парад 10 минут, все остальное — сплошная монстрация. Пытаюсь детям каждый раз найти причину, зачем мы ходим — сегодня сказал, чтоб посмотреть военный оркестр.
Парад Победы — это эмоциональное, поднимающее дух действие. Только огорчает то , что многих людей в колонне шествующих, выпинывают на парад под страхом лишения премии на работе .И это не пустой звон, так оно и есть. Людей тупо загоняют, а там, где люди сами выходят на демонстрации, их разгоняют. Странно в нашем королевстве.
Хороший праздник, и праздновать его нужно именно так. Это единственный праздник, который может объединить нашу страну хотя бы на один день.
Всю ночь спать не давали, сигналили и орали...
Выиграл квартиру в лотерею
Мнения пользователей:
Всегда удивляли люди, у которых нет лишних денег, но которые при этом тратят их на лотереи и т.п.
Вряд ли этот победитель существует. Реклама лото, не более того. Не верю я в это.
Вы что обзавидовались-то все? Сама играла в тот тираж, реально выиграл кто-то из Тюмени. Лотерея стоит 50 рублей, раз в неделю вкладываться по 100 руб., и иметь шанс отхватить удачу — почему нет?
Нырнуть в виртуальную реальность IMAX
Зал, оборудованный по технологии IMAX — кинопоказу с эффектом погружения, появится в Тюмени, в «Синема Парке» совсем скоро — 17 мая. Тюменцы смогут испытать суперзал уже с 18 мая. Подробности — стоимость билетов, параметры экрана — представители «Синема Парка» пока не раскрывают. Первым фильмом, который будет демонстрироваться в новом зале станет блокбастер «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
Мнения пользователей:
Если данные из достоверного источника, то новость потрясающая! Хотя, признаться, думала, что будет строительство помещения под такой зал или пристройки, т.к. переобрудование нынешних залов мне кажется невозможным!
Это здорово, что кинозалы подобного типа добрались до Тюмени! Друг не так давно ездил в Питер, и самых приятных впечатлений от тамошнего IMAX у него осталась куча.
Клещи активизируются
Пика активности клещей Тюмени стоит ожидать во второй декаде мая. Жителям города рекомендуют воздержаться от поездок на природу, а также пройти экстренную вакцинацию. В этом году многих кусают прямо в городе. В связи с этим началась акарицидная обработка территорий детских садов, школ, парков, центров отдыха.
Мнения пользователей:
Сегодня одного такого снял с себя в маршрутке. Думал, мошка ползает по шее...
Клещи всегда были, есть и будут! В лесах, тайге, а в город их принесли пернатые и грызуны. Плохо то, что власти не дают указаний, чтобы срочно обработать все скверы, парки и территории школ. Клещи кусают детей, а не только собак! И уже с середины апреля, а не с середины мая.
Девочка пострадала от пьяного мотоциклиста
В прошлую субботу, 7 мая по улице Судостроителей мужчина сбил на мотоцикле школьницу, которая каталась на велосипеде. «Мотоциклист сбил ребенка в тот момент, когда уходил от преследования ГИБДД. При задержании мужчина был пьян и у него не оказалось водительского удостоверения. Ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой «Скорая помощь доставила в реанимацию», — сообщили в ГИБДД.
Мнения пользователей:
Деваху жаль, гада наказать, а нам, родителям купить детям велошлемы и «защиты» — очень нужная вещь.
Вы на Судостроителей хоть раз были то? Дешевые пансионаты, населенные непонятно кем. Дети болтаются сами по себе целыми днями, родители бухают. У детей нет даже элементарного понятия о безопасности, могут спокойно ехать по проезжей части.