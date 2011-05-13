Дайджест Nashgorod.ru с 6 по 12 мая

Клещи всегда были, есть и будут! В лесах, тайге, а в город их принесли пернатые и грызуны. Плохо то, что власти не дают указаний, чтобы срочно обработать все скверы, парки и территории школ. Клещи кусают детей, а не только собак! И уже с середины апреля, а не с середины мая.