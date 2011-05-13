Чтобы в новом доме жить было хорошо

Проект должен появиться и у дома. Необходимо грамотно распределить пространство, чтобы помещение в итоге стало не просто местом укрытия от дождя и ветра, но и самым уютным, эргономичным, экономным и комфортным местом для жизни. Важно уделять внимание не только расположению комнат, мебели в них, других элементов, главное в экодоме – «начинка» стен, крыши и пола – то, что обычно и вовсе забывается с годами, имеет значение для климата в доме и для долговечности конструктива. Проведение коммуникаций, утеплитель, гидроизоляция, материал стен, потолка и пола, вентиляция – все это должно позволять дому «дышать», а не создавать коробку, где нет ни воздуха, ни жизни.