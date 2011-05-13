Чтобы в новом доме жить было хорошо

Как известно, здоровье семьи начинается с безопасного и экологичного дома. А создать нужный микроклимат могут не только зеленая местность с чистым воздухом и водой, но и строительные материалы и «начинка» самого дома. О том, каким должен быть экодом, поговорили на «круглом столе» в среду специалисты отрасли.
Если раньше материалов для строительства индивидуального дома было не так много – дерево или глиняный кирпич и солома на крышу, то сегодня масса стройматериалов, отличающихся друг от друга по качеству и цене. Ряд клеев и панелей для строительства может выделять опасные для организма фенолы и формальдегиды, отчего в будущем у жильцов болит голова и «выходят наружу» другие недуги. Построить безопасный дом – непростая задача.
Но начать нужно вовсе не с этого…
Проект
Выбрав местность для будущего дома, необходимо сделать эскиз участка полностью, расположив пока на бумаге все будущие объекты, а также указать, каким образом и какие коммуникации будут подводиться к жилому зданию. Полная разработка концепции обойдется в 2 тысяч рублей за сотку, пояснила ландшафтный и интерьерный дизайнер Татьяна Соснина.
Проект должен появиться и у дома. Необходимо грамотно распределить пространство, чтобы помещение в итоге стало не просто местом укрытия от дождя и ветра, но и самым уютным, эргономичным, экономным и комфортным местом для жизни. Важно уделять внимание не только расположению комнат, мебели в них, других элементов, главное в экодоме – «начинка» стен, крыши и пола – то, что обычно и вовсе забывается с годами, имеет значение для климата в доме и для долговечности конструктива. Проведение коммуникаций, утеплитель, гидроизоляция, материал стен, потолка и пола, вентиляция – все это должно позволять дому «дышать», а не создавать коробку, где нет ни воздуха, ни жизни.
Стройматериалы
По данным компании «Строй на Век», дерево – лидирующий материал для возведения экодома. Оно может быть разным: бревно, брус или каркасный деревянный дом. На втором месте глиняный кирпич, а третье место – газобетонные блоки различного производства. Помимо материала для возведения каждую стену необходимо утеплять, для чего подойдет саман (глиняный раствор с соломой), грунтоблоки, эковата или минвата на базальтовой основе. «Не рекомендуются утеплители для внутренней отделки на основе ПВХ и пенопластовой», - уверен гендиректор компании Вадим Андреев.
Для кровли удобны и эстетичны металлочерепица и профнастил.
Металлочерепица – от 208 до 220 рублей за кв.м. Материал небольшой массы, что позволяет легко монтировать ее на крыше, гарантийный срок службы – более 40 лет. Нередко случается, что жильцы домов с такими крышами жалуются на шум, но он возможен только при неправильной укладке, уверена маркетолог фирмы ЗАО «Сталепромышленная компания» Ольга Силич.
Профнастил – от 205 рублей за кв.м. Это кровельный и стеновой материал – недорогой и универсальный, устойчивый к погодным условиям, долговечный (срок гарантии более 15 лет).
Металлический сайдинг идеален для облицовки фасадов – от 240 рублей за кв.м. Он бывает разным по форме, даже в виде бревен для облицовки стен (правда, за такие изыски придется доплачивать – от 450 рублей за кв.м.).
Первое, по словам специалиста, на что стоит обращать внимание при покупке металлоизделий, страна-производитель. Это должна быть Россия. Второй пункт – покрытие изделия: краска или пластиковое напыление без опасных примесей. Не секрет, что краска облезет быстрее, а метеллоизделие из Китая, возможно, будет служить меньше.
Идем дальше, герметичные стеклопакеты и пластиковые окна нередко лишают помещение притока воздуха. Известно, что при выдохе воздух в комнате наполняется тысячами бактерий, поэтому воздух с улицы просто необходим! Как утверждает специалист по маркетингу компании «Адонис-Интерьер» Анастасия Овчар, у древесины более высокая тепло- и шумоизоляция, служит она довольно долго, окна из трехслойного бруса не нуждаются в ремонте 10-15 лет, но стоят качественные деревянные окна значительно дороже пластиковых. Так, окна из сосны для трехкомнатной квартиры будут стоить порядка 130 тысяч рублей, из дуба – еще дороже.
Готовые дома
Сегодня «Строй на Век» продвигает на рынок каркасные дома с утеплителем саманом. Самый востребованный проект дома в 80-150 квадратных метров. Изготовление и монтаж такого дома уже с внутренней инженерией займет около месяца, а стоимость порядка 14 тысяч рублей за квадратный метр.
Всего за неделю можно поставить на участке дом из клееного бруса от компании «Сибжилстрой». Коробка дома без фундамента и инженерии обойдется гражданам от 13,5 тысяч рублей за «квадрат». Каркасно-панельный дом – от 11,5 тысяч рублей за квадратный метр. Собрать конструкцию можно самостоятельно по приложенным файлам от изготовителя. Если же воспользоваться сборкой компании, 30% от стоимости дома придется доплатить. Компания дает рекомендации по фундаментам и в будущем планирует запустить услугу «Дом под ключ».
К экологичным домам участники мероприятия отнесли и дома из несъемной опалубки из пенополистирола. По словам директора ГК «Комплексные строительные решения ООО «ТюменьПромМонтаж» Василия Недригайлова, в основе пенополистирола лежит пенопласт, но материал этот вполне подходящий для возведения стен жилого дома. При этом материал совершенно ровный, что снижает затраты на отделку и сохраняет тепло в 8 раз лучше, чем панельный дом. Примеры таких домов можно увидеть в поселке Молодежном и в Тюнево. На сегодня цена квадратного метра в доме из пенополистирола от 17 тысяч рублей.
С каждым годом экологическая обстановка в мире ухудшается, поэтому архитекторы и дизайнеры стремятся ввернуть в оборот экологичные дома. Сегодня еще есть земли, подходящие для создания экопоселков, дома в которых - из неопасных материалов, вписывающиеся в природный ландшафт. Как отмечают специалисты, Западная Сибирь вполне подходит для этого. Главное, не запутаться в многообразии материалов и выбрать правильные, ведь микроклимат в доме – залог счастливой жизни.
Евгения Лямзина