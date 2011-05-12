Налогоплательщикам о кадастровой стоимости земли – по телефону

18 мая 2011 года с 10-00 до 11-00, по телефону: 8 (3452) 689-435 пройдет телефонная линия. В ходе нее на все интересующие вопросы о порядке предоставления информации ответит главный технолог Федерального государственного учреждения Беляева Татьяна Алексеевна, сообщает пресс-центр Тюменского Росреестра.