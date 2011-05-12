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Налогоплательщикам о кадастровой стоимости земли – по телефону

12 мая 2011, 17:12
Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая...

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области проведет «прямую» телефонную линию по вопросам заявителей о порядке предоставления информации налогоплательщикам о кадастровой стоимости земельного участка.

18 мая 2011 года с 10-00 до 11-00, по телефону: 8 (3452) 689-435 пройдет телефонная линия. В ходе нее на все интересующие вопросы о порядке предоставления информации ответит главный технолог Федерального государственного учреждения Беляева Татьяна Алексеевна, сообщает пресс-центр Тюменского Росреестра.

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