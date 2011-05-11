Россия движется к налогу на недвижимость

Поправки в Градостроительный кодекс о создании государственного адресного реестра, подготовленные Минэкономразвития, приближают россиян к налогу на недвижимость. Законопроект опубликован на сайте министерства 4 мая 2011 года.
Как следует из документа, адресный реестр будет представлять собой государственный информационный ресурс в составе федеральной информационной системы адресной информации, содержащий сведения об адресах земельных участков, объектов капитального строительства, жилых помещений.
По словам экспертов, это как раз один из ресурсов, необходимых для реализации планов по введению единого налога на недвижимость, поскольку без реестра адресов в принципе невозможно создание кадастра недвижимости, где будут систематизированы данные по объектам, из стоимости и собственникам.
Адресные сведения будут доступны на государственном портале адресной информации в интернете. Ими смогут пользоваться физические и юридически лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления.
Предполагается, что закон об адресном реестре объектов недвижимости вступит в силу с 1 января 2013 года. До этого времени органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления обязаны передать сведения оператору Федеральной государственной информационной системы адресной информации, пишет newsru.com со ссылкой на деловой портал BFM.ru.
Напомним, идея введения единого налога на недвижимость, который заменит земельный налог и налог на имущество, обсуждается с 2000 года. По замыслу властей, новый налог будет основан на оценке рыночной стоимости недвижимости.