Россия движется к налогу на недвижимость

По словам экспертов, это как раз один из ресурсов, необходимых для реализации планов по введению единого налога на недвижимость, поскольку без реестра адресов в принципе невозможно создание кадастра недвижимости, где будут систематизированы данные по объектам, из стоимости и собственникам.