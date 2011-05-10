Территория малоэтажного домостроения откроется в Тюмени

Помимо непосредственного строительства дома, приусадебный участок должен быть эстетичен и комфортен для пребывания. В этом вопросе помогут экспозиции направления «Ландшафтный дизайн и архитектура». Как сообщают организаторы мероприятия, интерес к садово-парковому искусству и спрос на работу ландшафтных архитекторов в регионе растет. Усилия инвесторов, проектировщиков, представителей властных структур направлены на повышение комфортности пребывания человека на всех городских и пригородных территориях, на обновление объектов ландшафтного дизайна. Предприятия, в том числе представляющие структуры малого и среднего бизнеса, вносят значительный вклад в украшение городов.