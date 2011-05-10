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Территория малоэтажного домостроения откроется в Тюмени

10 мая 2011, 09:30
В тюменском Выставочном зале с 11 по 15 мая 2011 года пройдут...

В тюменском Выставочном зале с 11 по 15 мая 2011 года пройдут сразу три специализированные выставки: «Дача. Сад. Огород», «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Малоэтажное и деревянное домостроение» - самые востребованные сегодня темы.

Мероприятие, организованное ОАО «Тюменская ярмарка», направлено на широкий круг участников и посетителей.

В регионе из года в год растет число малоэтажного жилья, и участники выставки «Малоэтажное и деревянное домостроение» представят гостям мероприятия различные предложения этого направления. Проведение специализированной выставки - прекрасная возможность для обмена опытом, развития бизнеса и межотраслевых связей, общения с потенциальными потребителями.

Помимо непосредственного строительства дома, приусадебный участок должен быть эстетичен и комфортен для пребывания. В этом вопросе помогут экспозиции направления «Ландшафтный дизайн и архитектура». Как сообщают организаторы мероприятия, интерес к садово-парковому искусству и спрос на работу ландшафтных архитекторов в регионе растет. Усилия инвесторов, проектировщиков, представителей властных структур направлены на повышение комфортности пребывания человека на всех городских и пригородных территориях, на обновление объектов ландшафтного дизайна. Предприятия, в том числе представляющие структуры малого и среднего бизнеса, вносят значительный вклад в украшение городов.

«Дача. Сад. Огород» - это выставка-ярмарка посадочного материала, товаров для садоводов и огородников, семян, рассады, саженцев и инвентаря, а также, что очень важно, показ последних достижений в науке, в селекции, в поиске новых эффективных методов выращивания и защиты растений, обработки почв, дизайнерского оформления садовых участков и приусадебных территорий.

Ежегодно выставка собирает более 100 экспонентов из разных регионов России. В 2010 году выставку посетили более 12 тысяч человек - это жители Тюменской области, представители власти, специалисты и руководители различных отраслевых организаций.

Фото с сайта franstudio.ru

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