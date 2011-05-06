Поговорим о дачах?

Закон позволяет в упрощенном порядке оформить гражданам в собственность земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, предоставленные гражданам до вступления в силу Земельного кодекса, т.е. до 30 октября 2001 года, а также постройки на таких участках, сообщает пресс-центр ведомтсва.