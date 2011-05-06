Поговорим о дачах?

Председателей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений приглашают на семинар по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости в упрощенном порядке.
В рамках мероприятия специалисты управления Росреества по Тюменской области разъяснят особенности реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», больше известного как закон «О дачной амнистии» ( в действие вступил с 1 сентября 2006 года).
Закон позволяет в упрощенном порядке оформить гражданам в собственность земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, предоставленные гражданам до вступления в силу Земельного кодекса, т.е. до 30 октября 2001 года, а также постройки на таких участках, сообщает пресс-центр ведомтсва.
Семинар состоится 12 мая 2011 года в 17.00 в Управлении Росреестра по Тюменской области по адресу: ул. Луначарского, 42.