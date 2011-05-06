Подать документы на перепланировку – через Интернет

Кроме того, пользователи сайта могут получить копию лицевого счета, выписку из домовой книги, а также другие документы и справки данной сферы. Также посредством сети теперь можно получить информация о порядке проведения инженерных изысканий и госэкспертизы проектной документации, сообщает mail.ru.