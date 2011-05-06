Подать документы на перепланировку – через Интернет

Подать заявку на перепланировку можно через Интернет. Перечень государственных услуг, которые граждане смогут получать, не выходя из дома, утвержден федеральными властями.
74 услуги возможно получить гражданам, используя портал «госуслуги.рф». Перечень включает в себя такие темы, как образование, здравоохранение, культуру, архивный фонд, интеллектуальную собственность, социальное обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, физкультуру и спорт, труд и занятость.
В частности, через Интернет население может подать документы, которые требуются при перепланировке жилого помещения, а впоследствии и получить решения органа, ответственного за эти действия.
Кроме того, пользователи сайта могут получить копию лицевого счета, выписку из домовой книги, а также другие документы и справки данной сферы. Также посредством сети теперь можно получить информация о порядке проведения инженерных изысканий и госэкспертизы проектной документации, сообщает mail.ru.