Выложил стену – получил дом

Это второй и более сложный чемпионат, победитель которого получил сертификат на комплект блоков завода «Поревит» на сумму 100 тысяч рублей. Год назад на I чемпионате участникам было предложено выстроить 4 ряда газобетонных блоков, но по истечении установленного часа выяснилось, что у всех по 5 рядов – вот что значит легко строить! На этот раз в связи с запуском новой продукции – силикатных изделий – семейным командам предложено не только выстроить газобетонную стену, но и облицовать ее кирпичом, а также собрать перегородочную стенку.