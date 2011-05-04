Выложил стену – получил дом

Построить собственный дом – мечта многих тюменцев. Неслучайно из года в год число возведенных индивидуальных домов в области растет. Выбирая стройматериалы для постройки, горожане хотят посмотреть, проверить их качества и свойства. В том, насколько быстро и легко возводить стены из продукции ялуторовского завода стеновых материалов, в минувшую субботу убедились жители Тюмени. Прямо на Цветном бульваре развернулась грандиозная стройка – II открытый городской чемпионат по укладке строительных материалов «Поревит».
Это второй и более сложный чемпионат, победитель которого получил сертификат на комплект блоков завода «Поревит» на сумму 100 тысяч рублей. Год назад на I чемпионате участникам было предложено выстроить 4 ряда газобетонных блоков, но по истечении установленного часа выяснилось, что у всех по 5 рядов – вот что значит легко строить! На этот раз в связи с запуском новой продукции – силикатных изделий – семейным командам предложено не только выстроить газобетонную стену, но и облицовать ее кирпичом, а также собрать перегородочную стенку.
Почему собрать? Потому что пазобребневые блоки «Поревит» имеют определенную конфигурацию, которая позволяет собирать стены как пазл или конструктор «Лего». Стеновой материал имеет идеальную форму, поэтому пазы безупречно совпадают, позволяя экономить на растворе для кладки.
Для участия в конкурсе с 15 по 28 апреля 2011 года на сайте завода зарегистрировались порядка 100 семей. В итоге отборочный тур на участие прошли лишь пять команд: Колесовы, Руденко, Патрак, Кузнецовы и Миллер. В каждой команде по три человека. Им была выдана спецодежда в виде футболок с надписью «Поревит», а также техническое задание. К каждой команде организаторы приставили профессионального строителя для контроля работы.
Раствор, газобетон, кирпич, пыль и поддерживающие крики болельщиков – работа закипела! На возведение объекта командам отведено 1,5 часа. И пока продолжалось строительство, зрителей развлекали песнями-плясками и тематическими конкурсами, на протяжении которых можно было расширить свой кругозор о стеновых материалах завода или подкачать мышцы, например, поднять большее число раз блок «Поревит», который, кстати, весит 27 кг, и получить приз. Самые активные участники конкурсов получили свои награды – не только скидки 5% на покупку продукции «Поревит», но и ряд «мужских» призов: ножовку для резки по газобетону, шуроповерт, дрель или строительную рулетку.
Команды блестяще справились с заданием. Оценили работу профессионалы строительной отрасли: начальник управления государственной поддержки департамента инвестиционной политики Валерий Ладнер, начальник отдела строительной индустрии Главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Юрий Вдовиченко и генеральный директор завода «Поревит» Артем Божедомов. Они наблюдали за действиями участников и ставили им отметки по особым критериям по пятибалльной системе. Для победы важны: скорость кладки, ровность и законченный вид стены, отсутствие разводов, чистота на площадке после завершения строительных работ, а также артистизм участников.
В итоге больше всего баллов набрала и стала победителем семья Кузнецовых, второе место заняла семья Миллер, третье - семья Руденко. Победитель получил сертификат на 100 000 рублей, остальные четыре семьи-участника 20% скидку на приобретение стеновых материалов «Поревит» для строительства дома или дачи. Также был проведен конкурс-тотализатор среди команд, не попавших в основной состав. Им было необходимо с началом стройки проголосовать за команду, которая, по их мнению, выиграет. Победителем конкурса стала семья Васильевых, которая также получила сертификат на приобретение стеновых материалов на сумму 50 тысяч рублей. Каждая зарегистрированная семья получила 5%-ную скидку на продукцию «Поревит».
Вот таким нехитрым способом - участвуя в открытом городском чемпионате, тюменская семья обрела стеновые материалы для будущего дома. А горожане убедились, что строить важно и нужно из качественной продукции, такой удобной и экологичной, как стеновые материалы завода «Поревит».
Евгения Лямзина