Власти планируют позволить направлять субсидии на покупку «доли»

О том, как в целом реализуется программа, доложила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. Уже восемьдесят процентов участников получили на руки свидетельства. «Сейчас составлены списки на получение дополнительных свидетельств на сто тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 23 лет или есть инвалиды. В этот список включены 683 ребенка», - отметила Наталья Шевчик. Главное управление строительства начнет выдачу этих свидетельств с 5 мая.