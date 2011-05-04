nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Власти планируют позволить направлять субсидии на покупку «доли»

4 мая 2011, 10:22
В областном законе о жилищных субсидиях планируются поправки...

В областном законе о жилищных субсидиях планируются поправки, которые предусматривают использование средств субсидий для участия в долевом строительстве. Также срок действия свидетельства может быть увеличен до года.

На заседании президиума регионального правительства губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил специалистам разработать условия и механизмы отбора застройщиков, которые смогут принять участие в программе. Соответствующие поправки в областной закон планируется внести на майском заседании думы.

«Если люди хотят покупать «долевки», то у них должна быть такая возможность. Однако нужны гарантии того, что дом будет построен и введен в эксплуатацию в запланированные сроки», - подчеркнул губернатор.

О том, как в целом реализуется программа, доложила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. Уже восемьдесят процентов участников получили на руки свидетельства. «Сейчас составлены списки на получение дополнительных свидетельств на сто тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 23 лет или есть инвалиды. В этот список включены 683 ребенка», - отметила Наталья Шевчик. Главное управление строительства начнет выдачу этих свидетельств с 5 мая.

Как рассказала первый зам губернатора, активизировался процесс оформления ипотечных кредитов в банках. Размер процентных ставок колеблется от 9, 8% до 14%. Заявки на получение ипотеки подали в различные кредитные учреждения 294 участника программы.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал членов президиума о том, что на данный момент на жилищном рынке имеется более тысячи шестисот квартир, до конца года будут введены еще около двух тысяч триста квартир, почти восемьсот из них самые востребованные - однокомнатные.

На заседании президиума также были рассмотрены вопросы об исполнении областного бюджета в первом квартале 2011 года, о реализации поручений главы государства Дмитрия Медведева по итогам заседания президиума Госсовета РФ 23. 11. 2010 по развитию жилищно-коммунальной сферы, сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор подписал более сорока постановлений и распоряжений. Все они будут опубликованы в установленном законом порядке.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25