Власти планируют позволить направлять субсидии на покупку «доли»

В областном законе о жилищных субсидиях планируются поправки, которые предусматривают использование средств субсидий для участия в долевом строительстве. Также срок действия свидетельства может быть увеличен до года.
На заседании президиума регионального правительства губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил специалистам разработать условия и механизмы отбора застройщиков, которые смогут принять участие в программе. Соответствующие поправки в областной закон планируется внести на майском заседании думы.
«Если люди хотят покупать «долевки», то у них должна быть такая возможность. Однако нужны гарантии того, что дом будет построен и введен в эксплуатацию в запланированные сроки», - подчеркнул губернатор.
О том, как в целом реализуется программа, доложила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. Уже восемьдесят процентов участников получили на руки свидетельства. «Сейчас составлены списки на получение дополнительных свидетельств на сто тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 23 лет или есть инвалиды. В этот список включены 683 ребенка», - отметила Наталья Шевчик. Главное управление строительства начнет выдачу этих свидетельств с 5 мая.
Как рассказала первый зам губернатора, активизировался процесс оформления ипотечных кредитов в банках. Размер процентных ставок колеблется от 9, 8% до 14%. Заявки на получение ипотеки подали в различные кредитные учреждения 294 участника программы.
Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал членов президиума о том, что на данный момент на жилищном рынке имеется более тысячи шестисот квартир, до конца года будут введены еще около двух тысяч триста квартир, почти восемьсот из них самые востребованные - однокомнатные.
На заседании президиума также были рассмотрены вопросы об исполнении областного бюджета в первом квартале 2011 года, о реализации поручений главы государства Дмитрия Медведева по итогам заседания президиума Госсовета РФ 23. 11. 2010 по развитию жилищно-коммунальной сферы, сообщает пресс-служба губернатора.
Губернатор подписал более сорока постановлений и распоряжений. Все они будут опубликованы в установленном законом порядке.