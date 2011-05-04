ОРТ будут реформировать

28 апреля 2011 года в офисе НП «Объединение риэлторов Тюменской области» прошло второе заседание рабочей группы, сформированной из членов Совета ОРТ. На повестке дня стоял вопрос о реформировании Объединения.
Объединение риэлторов Тюменской области создавалось как профессиональное объединение агентств недвижимости на некоммерческой основе для решения общих задач и выработки единой стратегии работы в условиях, неурегулированных законодательно. Были выработаны правила сосуществования на рынке, принят Кодекс этики и стандартов практики, который регулирует взаимоотношения агентство-агентство, агентство-клиент. За время существования ОРТ немало сделано для установления цивилизованного рынка недвижимости Тюмени и популяризации профессии риэлтор.
Но времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними.
Работа Совета ОРТ на общественных началах, практически на энтузиазме отдельных неравнодушных личностей, стала тормозить принятие взвешенных решений. Малочисленный исполнительный аппарат не в состоянии справиться с внедрением этих решений в жизнь. А агентства, входящие в состав ОРТ, хотели бы видеть от Объединения не только профессиональный союз, но и правовую и технологическую помощь в бизнесе, представление общих интересов в экономических и PR-проектах. Это делается и сейчас, но не в достаточном количестве и качестве.
В связи с этим, рабочей группой была намечена стратегия дальнейшего развития ОРТ, разработана новая структура исполнительного аппарата, внесены изменения в качественный и количественный состав Совета, перераспределены полномочия. Для того чтобы задействовать в работе как можно больше членов ОРТ, реформируется также система выборов в Комитеты и в Совет.
Незадолго до начала заседаний рабочей группы комитетом по PR Совета ОРТ были разработаны опросные листы, посредством которых предполагалось получить ответы от директоров риэлторских компаний, входящих в состав Объединения, на предмет необходимости реформирования структуры ОРТ, а также причины по которым они считают нужным быть членами Объединения. Основные стратегические направления развития на ближайшие годы выработаны с учетом пожеланий агентств, указанных в данных опросных листах. Результаты деятельности рабочей группы будут представлены членам ОРТ на ближайшем общем собрании, где они будут обсуждаться и, надеюсь, будут одобрены.
Естественно, любые изменения потребуют пересмотра финансовой политики Объединения. И, наверное, не совсем правильно задействовать только механизм увеличения членских взносов, чего, конечно, не избежать. Рабочей группой также будут предложены коммерческие проекты, которые позволят Объединению зарабатывать средства на развитие.
На мой взгляд, рабочая группа по реформированию ОРТ, приняла взвешенные и продуманные решения, действительно позволяющие улучшить работу Объединения, направить ее в современное русло и, тем самым, реально помочь в бизнесе каждой риэлторской компании, входящей в состав ОРТ. Ну и, естественно, результатом более плодотворной и цивилизованной работы агентств недвижимости, входящих в состав Объединения, станет более квалифицированная услуга для наших клиентов.
Ирина Семенова