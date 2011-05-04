ОРТ будут реформировать

Работа Совета ОРТ на общественных началах, практически на энтузиазме отдельных неравнодушных личностей, стала тормозить принятие взвешенных решений. Малочисленный исполнительный аппарат не в состоянии справиться с внедрением этих решений в жизнь. А агентства, входящие в состав ОРТ, хотели бы видеть от Объединения не только профессиональный союз, но и правовую и технологическую помощь в бизнесе, представление общих интересов в экономических и PR-проектах. Это делается и сейчас, но не в достаточном количестве и качестве.