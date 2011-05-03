Материнский капитал – на строительство частного дома

Напоминаем, что средства материнского капитала можно также направить на строительство индивидуального жилого дома (получив половину суммы материнского капитала в качестве аванса, другую – через 6 месяцев, при подтверждении производства основных работ). Еще одно нововведение – семья, уже построившая дом после 1 января 2007 года, может получить средства материнского капитала для частичной компенсации понесенных затрат.