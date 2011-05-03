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Материнский капитал – на строительство частного дома

3 мая 2011, 13:29
385 семей направили материнский капитал на улучшение жилищных...

385 семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий в первом квартале текущего года.

Всего за период управлениями (отделами) ПФР по Тюменской области принято 2275 заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, из них 910 заявлений на единовременную выплату (перечислено - 31 840 676,16 руб.); 960 - на погашение кредитов (перечислено - 337 080 911,61 руб.); 385 - на улучшение жилищных условий (перечислено - 44 909,05 руб.); 17 - на образование ребенка (перечислено - 883,63 руб.); 3 заявления на накопительную часть будущей пенсии мамы, сообщает пресс-центр тюменского Управления ПФР.

Кроме этого, с января по март 2011 года в Тюменской области выдано 2188 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством. С 1 января 2011 года он составляет 365 689,4 рублей.

Напоминаем, что средства материнского капитала можно также направить на строительство индивидуального жилого дома (получив половину суммы материнского капитала в качестве аванса, другую – через 6 месяцев, при подтверждении производства основных работ). Еще одно нововведение – семья, уже построившая дом после 1 января 2007 года, может получить средства материнского капитала для частичной компенсации понесенных затрат.

Телефон «горячей линии» Управления ПФР в Тюмени по вопросам материнского (семейного) капитала 39-02-97.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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