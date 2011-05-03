Как сделать карьеру в нефтяной компании?

«Пока на рынке было много специалистов, их перекупали, но сейчас купить некого, — поясняет менеджер по развитию организационного потенциала программы ускоренной подготовки молодых специалистов в дисциплине „Бурение“ Зиновий Кухтяк. — Из продвинутых молодых людей лет двадцать никто не шел в бурение и капитальное строительство: в этих сферах у бизнеса не было развития, а это означало отсутствие карьерного роста. Не было и гарантий хороших стабильных зарплат. А самое главное — там еще работали опытные люди, переживших волну сокращений, которые не планировали уходить на заслуженный отдых. Однако сейчас изменился бизнес и его потребности, квалифицированные кадры уходят на пенсию, а молодежи, подготовленной к работе, всё нет».