Как сделать карьеру в нефтяной компании?

Профессия нефтяника всегда была в Западной Сибири привилегированной. Кто-то из нынешних абитуриентов в будущем видит себя на буровой среди таежных болот, а кто-то — сразу в кресле руководителя нефтедобывающего предприятия. Тем не менее, путь к этой профессии при ближайшем рассмотрении оказывается довольно тернист. Хорошо что целеустремленных юношей и девушек с годами меньше не становится.
У тех, кто о работе в нефтяной отрасли мечтал давно и даже получил в вузе диплом по профессии, есть возможность стать участником программы развития кадров компании ТНК-ВР. В программу отбирают желающих из многих регионов России, но Тюменская область среди приоритетных: здесь компания ведет добычу и разработку Уватских месторождений; здесь находятся вузы, которые готовят нужных ТНК-ВР специалистов; и, наконец, управление программой тоже осуществляется из тюменского офиса.
О том, как сделать карьеру в одной из крупнейших нефтяных компаний России чуть быстрее, чем можно представить, рассказали менеджеры программы, которые создавали ее буквально с нуля.
Дефицит инженеров нефтяной отрасли специалисты компании ТНК-ВР прогнозировала еще в середине прошлого десятилетия. И уже тогда было понятно, что высшая школа этот пробел не восполнит — не столько из-за того, что готовит мало кадров, сколько по другой причине: выпускники вузов не готовы решать актуальные задачи отрасли и компании, а бизнесу нужны сотрудники, которые умеют использовать свои знания для эффективной работы.
«Пока на рынке было много специалистов, их перекупали, но сейчас купить некого, — поясняет менеджер по развитию организационного потенциала программы ускоренной подготовки молодых специалистов в дисциплине „Бурение“ Зиновий Кухтяк. — Из продвинутых молодых людей лет двадцать никто не шел в бурение и капитальное строительство: в этих сферах у бизнеса не было развития, а это означало отсутствие карьерного роста. Не было и гарантий хороших стабильных зарплат. А самое главное — там еще работали опытные люди, переживших волну сокращений, которые не планировали уходить на заслуженный отдых. Однако сейчас изменился бизнес и его потребности, квалифицированные кадры уходят на пенсию, а молодежи, подготовленной к работе, всё нет».
Есть еще ряд причин, связанных с развитием компании, которые и привели в конечном итоге к созданию в ТНК-ВР программы развития кадров.
Выпускники российских вузов даже при хорошей теоретической подготовке имеют слишком мало практических навыков, чтобы соответствовать ожиданиям работодателей. Часто выпускник сначала трудоустраивается в нефтяную компанию и только потом впервые попадает на месторождение и знакомится со спецификой работы.
Кроме того, чтобы наработать опыт, почти каждый молодой специалист должен пройти свой путь «проб и ошибок». И чем быстрее этот период завершится, тем лучше и для человека, и для компании. «Мы решили, что этот этап — вхождения в бизнес и приобретения навыков по профессии — нужно пройти как можно быстрее. И этот процесс должен быть контролируемым», — отмечает Зиновий Кухтяк.
Шесть лет назад в ТНК-ВР было принято решение создать собственную корпоративную систему развития выпускников вузов и молодых специалистов. Исследования, проведенные в компании, показали, какие именно специальности будут востребованы на рынке труда топливно-энергетического комплекса в ближайшие десятилетия: это бурение, капитальное строительство, разработка месторождений и геология.
Первым направлением, по которому началось развитие молодых кадров для компании, оказалось бурение; в 2010 году к нему прибавилось еще одно — внутрискважинные работы; а в сентябре нынешнего года начнет работать третье — капитальное строительство.
Участником программы может стать молодой человек не старше 30 лет, закончивший вуз не позднее, чем четыре года назад со средним баллом по диплому не менее 4.
Претендент не обязательно должен работать в ТНК-ВР, однако становясь участником программы, он будет полноценным сотрудником нефтяной компании. Причем, не только на три года, отведенные на подготовку по программе, но и как минимум в течение трех лет после ее окончания. Уйти из компании раньше специалист может, если возместит ТНК-ВР затраты на прохождение им дорогостоящих специализированных курсов.
«Развитие кадров у нас принципиально отличается от обучения в вузе, — подчеркивает Зиновий Кухтяк. — Участники программы все три года работают непосредственно на месторождениях, а полученный практический опыт отражают в своих отчетах, которые по возвращении в офис в Тюмени анализируют вместе с наставниками». Это необходимо для того, чтобы извлечь уроки из проделанной работы.
В рамках программы молодые специалисты проходят ряд практических курсов от ведущих нефтесервисных компаний мира, знакомятся с внутрикорпоративными стандартами ТНК-ВР. Полугодовая и годовая аттестация участников организована в форме презентации — ведь знания, кроме применения, надо уметь еще и правильно подать.
«Я в свое время был участником подобной программы в Conoco-Phillips, и на собственном опыте убедился, что эффективной она может быть, если специалист поработал в разных условиях и имеет возможность сравнить практическое применение технологии строительства скважин в различных условиях», — рассказал Зиновий Кухтяк.
Это принципиальный момент программы: каждый участник должен поработать в разных регионах деятельности ТНК-ВР, получить возможность познакомиться с различными технологиями, организацией процесса, особенностями того или иного предприятия.
«У нас уже было два выпуска специалистов по бурению, прошедших развитие по программе: 18 человек в 2009 году и 28 человек в 2010 году. Их дальнейшая работа на местах складывается по-разному, но база у них хорошая, и это выгодно отличает их от других работников, имеющих только вузовское образование и небольшой опыт», — говорит Зиновий Кухтяк.
«Чтобы можно было оценить работу программы развития кадров, должно пройти не менее 10 лет, — считает Зиновий Кухтяк. — Выпускники программы за этот период уже смогут сделать карьеру». По его мнению, первым показателем того, что программа развития эффективна, будет стремление других нефтедобывающих компаний перекупить специалистов, прошедших подготовку. А намерения такие у конкурентов есть.
Вслед за бурением в ТНК-ВР была разработана программа подготовки специалистов по внутрискважинным работам. Менеджер по развитию организационного потенциала программы ускоренной подготовки молодых специалистов в дисциплине «Внутрискважинные работы» Всеволод Садохин отмечает: в данный момент фонд нефтяных скважин компании составляет порядка 30 тысяч, в 2010 году на месторождениях ТНК-ВР было пробурено 800 скважин — как новых, так и боковых стволов в уже существующих. Учитывая, что компания постоянно осваивает новые месторождения и объемы бурения в ближайшие годы будут находиться на высоком уровне, будут нужны специалисты по текущему и капитальному ремонту. Как раз их сейчас и готовят в Тюмени.
Число участников программы развития специалистов по внутрискважинным работам сегодня — 15 человек, в том числе три девушки. Первые результаты подготовки по программе они должны продемонстрировать комиссии в составе руководителей по внутрискважинным работам из дочерних обществ ТНК-ВР в мае. «За год они многому научились. Для этого мы посылали их на предприятия ТНК-ВР, которые интенсивно проводят внутрискважинные работы — это старые месторождения Нижневартовска и Радужного», — поясняет Всеволод Садохин.
Еще один важный момент качественного развития молодого специалиста — общение с наставником. «Этот человек должен не только иметь колоссальный опыт работы на производстве (в том числе как минимум
Руководитель программы по внутрискважинным работам подчеркивает: для молодых людей — участников программы — созданы прекрасные условия: высокая зарплата, доплата за съём жилья (для иногородних), командировочные при выезде на месторождения, а также премия в размере 10% от годового оклада по результатам годовых экзаменов. А обязательство отработать в ТНК-ВР не менее трех лет большинство воспринимает как гарантию от работодателя, которую ни один специалист не отказался бы иметь.
В 2011 году стартует третье направление развития молодых специалистов ТНК-ВР — капитальное строительство. «Контуры программы определены, темы подобраны, — отмечает менеджер по развитию организационного потенциала программы ускоренной подготовки молодых специалистов в дисциплине „Капитальное строительство“ Игорь Гой. — Это также трехгодичная программа, направленная на подготовку специалистов по трем основным направлениям: управление строительством, строительный контроль; управление проектированием; нормирование и ценообразование».
Сейчас идет подбор кандидатов на 18 мест — предполагается, что конкурс на место будет более пяти человек. Испытания претендентов пройдут в мае и июне.
«Презентация программы проходит в базовых вузах — нефтегазовых и строительных — в Тюмени, Уфе, Оренбурге, Самаре, Новосибирске, Иркутске, Санкт-Петербурге, Москве, Перми и Архангельске», — рассказал Игорь Гой.
Он также отметил, что к участию в программе допускаются претенденты, имеющие высшее образование по одной из двух специальностей: промышленное и гражданское строительство, либо проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.