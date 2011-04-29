В области введено практически 50% от запланированного жилья

Как сообщил начальник главного управления строительства и ЖКХ ТО Андрей Никитин, ожидаемый ввод жилья в 1 полугодии 2011 года составит 620 тысяч квадратных метров, в том числе 280 тысяч «квадратов» многоэтажных домов и 240 - индивидуальных. Ориентировочно в этот период будет введено порядка 9 тысяч квартир, из них 3600 однокомнатных, 2700 двухкомнатных, 1800 трехкомнатных и 900 четырехкомнатных и более. План по вводу жилья в текущем году составляет 1075 тысяч квадратных метров, и он будет выполнен.