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В области введено практически 50% от запланированного жилья

29 апреля 2011, 13:00
В этом году в Тюменской области уже введена практически половина жилья...

В этом году в Тюменской области уже введена практически половина жилья от запланированного количества. Об этом сегодня на совещании по жилищному строительству сообщил начальник управления инспекции государственного строительного надзора и ЖКХ ТО Серей Бауэр.

По данным тюменьстата, за январь-март в области введено 410,7 тысяч квадратных метров жилья из запланированных 411 тысяч. В том числе 229 тысяч квадратных метров многоквартирных жилых домов и 181,7 тысяч квадратных метров индивидуальных домов.

Как сообщил начальник главного управления строительства и ЖКХ ТО Андрей Никитин, ожидаемый ввод жилья в 1 полугодии 2011 года составит 620 тысяч квадратных метров, в том числе 280 тысяч «квадратов» многоэтажных домов и 240 - индивидуальных. Ориентировочно в этот период будет введено порядка 9 тысяч квартир, из них 3600 однокомнатных, 2700 двухкомнатных, 1800 трехкомнатных и 900 четырехкомнатных и более. План по вводу жилья в текущем году составляет 1075 тысяч квадратных метров, и он будет выполнен.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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