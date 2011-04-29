Топливо дорожает! Значит все в порядке?

«Это даже хорошо, что бензин подорожал сейчас! И, по крайней мере, лучше, чем его дефицит, как в Алтайском крае. Нефтяным компаниям просто не выгодно продавать в России топливо по низким ценам. Объясняю почему. Тут целая цепочка: недавно выросли цены на нефть, а значит, производителям топлива придется платить гораздо больше налогов. Вот они и повышают цены на бензин, чтобы восполнить издержки. Как и прогнозировали, бензин немного подорожал, но от этого никуда не уйти. Снизить цены могут изменения в систему налогооблажения, но наше Министерство финансов на это идти пока не хочет», — высказал свою точку зрения по проблеме тюменский экономист Алексей Янин.