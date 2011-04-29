Топливо дорожает! Значит все в порядке?

С рынком нефтепродуктов в нашей стране творятся удивительные вещи. В Алтайском крае откуда не возьмись возник дефицит топлива, после чего против местных нефтяных компаний возбудили несколько дел антимонопольщики. Бензин подорожал в Томской, Новосибирской, Мурманской, Ярославской и ряде других областей. В Тюменской области тоже выросла стоимость топлива. Правда, повышать цены стали не все. Тем не менее, 27 апреля тюменские монопольщики в срочном порядке проверили местных продавцов бензина по указанию руководства.
«Сегодня в нашем регионе нет дефицита топлива. И тюменские нефтяники заверили нас, что проблем с этим быть не должно. Все розничные продавцы бензина работают в нормальном режиме», — сообщил корреспонденту Nashgorod.ru заместитель руководителя тюменского управления Федеральной антимонопольной службы, Игорь Веретенников. В росте цен на бензин на некоторых тюменских заправках виноваты, по его словам, оптовые поставщики, которые продают горючее, к примеру «Лукойлу». И, несмотря на то, что «Лукойл» вертикально-интегрированная компания и сама производит и продает бензин, ее НПЗ могут повышать цены по своему усмотрению. Похоже, именно так вышло на этот раз.
«Мы пока не можем возбудить дело против какой-то конкретной компании, так как ни одна из них не является монополистом. Но если нам станет известно, что от 2 до 5 заправочных сетей, которые контролируют, как минимум, 75% рынка нефтепродуктов в Тюменской области повысили цены, то тогда мы можем расценить это как картельный сговор и предъявить штрафные санкции», — отмечает Игорь Веретенников.
Кстати, корыстных нефтяников, при нарушении законодательства ждут немаленькие штрафы — от 1 до 15% от их выручки за весь (!) год, предшествующий нарушению. У крупных игроков, таких как «Лукойл» или «Газпромнефть-Тюмень» это могут быть десятки миллионов рублей.
Надо ли им, в таком случае, лезть на рожон? Наверное, надо, но, не всем. На заправках «Лукойла», к примеру, только за неделю, самый популярный в народе
«Если кто то один повысит цены, то это не повлияет на рынок в целом. У потребителя ведь есть возможность поехать и купить бензин на других заправках, где он дешевле. А если небольшая сеть заправок поднимает цену, на нее ведь внимания никто не обратит», — считает заместитель руководителя ФАС по Тюменской области.
«Это даже хорошо, что бензин подорожал сейчас! И, по крайней мере, лучше, чем его дефицит, как в Алтайском крае. Нефтяным компаниям просто не выгодно продавать в России топливо по низким ценам. Объясняю почему. Тут целая цепочка: недавно выросли цены на нефть, а значит, производителям топлива придется платить гораздо больше налогов. Вот они и повышают цены на бензин, чтобы восполнить издержки. Как и прогнозировали, бензин немного подорожал, но от этого никуда не уйти. Снизить цены могут изменения в систему налогооблажения, но наше Министерство финансов на это идти пока не хочет», — высказал свою точку зрения по проблеме тюменский экономист Алексей Янин.
Значит ли это, что из двух зол для тюменцев оставили зло меньшее? Дефицита не будет, но бензин подорожает. И других альтернатив пока не предусмотрено. Все дело в том, что российское законодательство составлено таким образом, чтобы не дать монополию одному или двум-трем продавцам топлива. Отсюда и высокие налоги, которые получает с нефтяников государство. Чтоб не возгордились да конкурентов не поприжали.
Чем больше цены на «черное золото» — тем выше на него налоги. Такой механизм, по мнению российского правительства, должен сдерживать аппетиты в топливной сфере. Но нефтяные компании не стоят на месте — раз выше налоги на нефть, значит надо повысить цены в рознице. Тем более, тем, у кого в руках весь процесс — от добычи и переработки, до заливки конечного продукта в бензобак автолюбитея. Европейского или американского разделения, когда одна фирма добывает сырье, вторая перерабатывает его на заводе, а третья продает потребителю у нас, увы, нет.
Что же будет дальше? В ближайшие несколько дней антимонопольная служба может сказать «ФАС!». Произойдет это в том случае, если выяснится, что оптовики (в том числе и те, кто отдает бензин тюменской розничной сети «Лукойл») необоснованно задрали цены. Но решение, штрафовать или нет нефтяников, будет принимать центральный аппарат надзорного ведомства, ведь НПЗ разбросаны по разным регионам страны.
А вы заметили, что бензин стал дорожать?
Мы решили узнать у тюменцев, как они относятся к повышению цен на топливо.
Татьяна Мигаль, 25 лет, домохозяйка:
То, что цены на бензин поднялись — это да, ощутимо. Так как я пользуюсь
Николай Малых, 59 лет, охранник:
Пока еще не заметил, что бензин подорожал. Наверное, потому что редко бываю на заправке — обычно заправляю полный бак, чтоб на неделю и больше хватало.
Лариса Владимировна, 38 лет, заместитель директора фирмы:
Позавчера на заправке увидела, как один мужчина набирал сразу три канистры бензина! Прямо истерия какая-то. Зачем?
Эдуард Горячев, 24 года, торговый представитель:
Конечно, я, как и все мои знакомые, недоволен, что дорожает бензин! Почему в Европе топливо дешевле, чем у нас?
Юрий, 39 лет, служащий:
Заправляюсь газом, поэтому перебои с бензином на Алтае меня не напугали. На заправках ажиотажа не заметил. Очередей, к примеру, на «Лукойле» и на «Газпромнефти» вообще не увидел. На других заправках тоже все спокойно. Мое мнение по ажиотажу — это просто потребителя готовят к очередному повышению цен на бензин. Судя по всему так и будет. Обидно, если подорожает вслед за бензином и газ. Его цена и так сильно завышена, что бы там не говорили на газовых заправках. Тоже самое и с соляркой, она не стоит таких денег, какие за нее просят.
Михаил Захваткин