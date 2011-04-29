Чтобы ребенок не попал в беду: памятка для родителей и их детей

Ребенок остается один на один со своими проблемами. И вдруг мы замечаем, что ребенок уже вырос, и мы не знаем, о чем он думает, какие у него друзья и увлечения. И когда мы задаем ему вопрос, то получаем односложный ответ: «Все в порядке». Теперь мы хотим поговорить с ним, но о чем, как найти тот желанный контакт, мы не знаем.