Чтобы ребенок не попал в беду: памятка для родителей и их детей

На первый взгляд, решение проблемы лежит на поверхности: не допускать, наказывать, помогать. Но почему-то эти меры не дают должного эффекта. Видимо мы, взрослые, прилагаем недостаточно усилий для того, чтобы уберечь наших детей от различных преступных посягательств.
Преступления, в которых потерпевшими становятся дети, безусловно, очень сложны для расследования. И причин тут несколько.
Дети, ставшие жертвами, как взрослых, так и своих сверстников, крайне редко способны открыто сообщить о случившемся. Самые маленькие, например, просто не понимают, что с ними произошло что-то плохое. Те, что постарше — стесняются, стыдятся рассказывать. Поэтому «увидеть» беду можно только по косвенным признакам.
Если ребенок, обычно активный, вдруг стал слишком спокойным, заторможенным, если ночью он просыпается от кошмаров, то для родителей, воспитателей такое поведение должно стать тревожным сигналом. Еще опаснее, если спокойный, тихий подросток начинает демонстрировать нехарактерную для него сексуальную расторможенность, развязность.
Можно, конечно, попытаться самостоятельно поговорить с ребенком, но и помощь врача-специалиста — психолога или психотерапевта — тоже не будет лишней. Здесь нужно четко понимать, что запущенная травма с одной стороны обязательно скажется на характере ребенка, а с другой — не узнав о случившейся с малышом беде, — правоохранительные органы не смогут привлечь виновных к ответственности.
Исследования показывают, что более 2/3 несовершеннолетних преступников воспитывались в семьях, где постоянно присутствовали ссоры, скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат. Каждого
Существуют возрастные особенности несовершеннолетних, которые серьезно сказываются на их поведении.
К 10 — 12 годам у подростка формируются суждения по принципу, что такое хорошо и что такое плохо. Они перенимаются от родителей, от сверстников, из фильмов, бытовых ситуаций, которые непрерывно идут через его сознание, действующим или пассивным участником и свидетелем которых он постоянно бывает.
К 14 — 16 годам на основе суждений у подростка возникают убеждения. Он убежден в том, что хорошо и что для него или окружающих плохо. Убеждение складывается из его восприятия мира, из того, что хорошего или плохого было в его жизни, из тех или иных конфликтных или разрешившихся ситуаций.
Лишь к 18 — 20 годам на основе суждений и убеждений возникает мировоззрение. Система взглядов, воззрений на природу, общество в значительной степени предопределяют жизненный путь молодого человека.
Сформировавшись, мировоззрение с трудом поддается модификации. Во всяком случае, на это нужно гораздо больше усилий, чем на изменение убеждений, тем более — суждений.
Возрастные особенности и уровень сознания в их единстве и взаимной связи являются предпосылками того, чтобы развивающаяся личность по мере своего формирования могла выступать в качестве субъекта тех или иных общественных отношений, носителем определенной формы социальной ответственности, вытекающей из характера этих отношений. Иными словами, на том или ином этапе своего развития и формирования личности человек несет (или может нести) ответственность в определенной степени, в той или иной форме, в зависимости от уровня сознания, его структурных элементов.
Почему наши дети не рассказывают нам о своих проблемах?
Отчасти оттого, что мы не хотим об этом слышать: то мы очень заняты работой, то по телевизору идет любимый сериал или футбол, то газета оказалась очень интересной, и нам не до ребенка, не до его вопросов.
Ребенок остается один на один со своими проблемами. И вдруг мы замечаем, что ребенок уже вырос, и мы не знаем, о чем он думает, какие у него друзья и увлечения. И когда мы задаем ему вопрос, то получаем односложный ответ: «Все в порядке». Теперь мы хотим поговорить с ним, но о чем, как найти тот желанный контакт, мы не знаем.
Поэтому первое правило гласит: как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые, по вашему мнению, проблемы. Сломалась его любимая игрушка — переживайте вместе с ним, старайтесь помочь ребенку в его горе. Не надо думать, что разговора по дороге домой или в перерыве между фильмами достаточно для вашего ребенка. Ему нужно ваше постоянное внимание.
Задайте себе вопрос, когда вы в последний раз разговаривали со своим ребенком. «Вчера», «только что», — ответите вы себе. Но давайте задумаемся, что это было, разговор или односторонний монолог, когда вы читали нотацию своему чаду за его очередную провинность.
Чаще всего наши разговоры с детьми сводятся к чтению нотаций: мол, нельзя так себя вести, или к риторическому вопросу: «Ну, что нового?». Задав вопрос, мы тут же о нем забываем и уже не слышим, что нам говорит ребенок. А он, пусть даже еще маленький, видя такое отношение, старается как можно короче ответить, или просто молчит, все равно его не слышат.
КОНТАКТ с родителями — это едва ли не один из столпов безопасности вашего ребенка. Именно через КОНТАКТ вы узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют ваше чадо и, решая с ним его проблемы, вы помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации.
Вы должны не только внимательно слушать, но и анализировать всё сказанное ребенком, интересоваться книгами, которые он читает, смотреть фильмы, которые он смотрит. Но эта связь не должна быть односторонней, т.е. вы интересуетесь его делами, но к своим его не допускаете.
При таком варианте вы скоро увидите, что ребенок вам полностью не доверяет, что-то утаивает от вас. Поэтому, старайтесь совместно с ним решать не только его проблемы, но и свои, расскажите ему о том, что вас волнует. И тогда у вас будет с ребенком полный КОНТАКТ, а значит, вы сможете его обезопасить и помочь ему вовремя принять правильное решение.
Если ваш ребенок рассказывает вам о том, как прошел день, старайтесь его не перебивать, слушайте внимательно, и уж ни в коем случае не говорите: «Ты все придумываешь...», «Такого быть не может». Не исключено, что в рассказе ребенка может присутствовать элемент фантазии, но даже эта фантазия должна на чем-то базироваться. Это может быть связано с сюжетом фильма, который вы недавно смотрели или напоминать действия вашего знакомого.
Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую опасных. Не редки случаи, когда в темном подъезде, на дальней остановке транспорта, в тамбуре электрички или в тихом сквере совершаются различного рода преступления: убийства, изнасилования, грабежи и т.п.
Конечно, ее всё зависит от нас, но если мы станем придерживаться некоторых элементарных правил, а попросту — будем вести себя более осторожно, то вероятность уберечь жизнь, здоровье, достоинство наших детей от преступного посягательства значительно возрастает.
Наши дети учатся у нас даже тогда, когда мы абсолютно уверены, что они заняты своим делом и не замечают ничего вокруг. Нам самим нужно быть предельно осторожными и внимательными, зная, что наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших деталей.
Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда не выполнит ваших указаний, если вы сами не будете четко выполнять их.
Правило второе: если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их.
Почему дети становятся жертвами преступлений?
Потому что дети доверчивы и беспечны. А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Избежать насилия можно, но для этого необходимо:
— объяснить ребенку правила поведения, когда он остается один дома или на улице;
— стать для ребенка другом, с которым он может поделиться своими переживаниями;
— серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии со стороны знакомых или родственников;
— поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями;
— не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, возможность совершения преступления снижается).
Что же все-таки надо делать в криминогенных ситуациях?
Предлагаемые советы, естественно, не являются панацеей от всех бед, но в какой-то степени смогут способствовать уменьшению опасности стать жертвой преступления. Кому-то они покажутся простыми и наивными, но в их простоте — эффективность, а иногда спасение тех, кто ими воспользуется.
«Один дома»
Оставшись в квартире один, ребенок должен знать, что дверь нужно закрыть. Так же, как и на улице с незнакомцем, ребёнок не должен вступать в разговоры с кем-то через дверь. В ответ на просьбы открыть дверь, дать стакан воды, помочь соседу или маме, проверить свет и на всё остальное ребенок может ответить: «Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и поможет вам» или «Сейчас я позвоню в милицию, они приедут и всё решат».
Ребёнок должен понимать, что он ни под каким предлогом не может выходить из квартиры, откуда злоумышленник в состоянии вызвать его и по телефону.
В квартире около телефона (или на самом аппарате) должны быть номера телефонов соседей, рабочие телефоны родителей и других близких родственников (особенно тех, кто работает рядом), телефон ближайшего отделения милиции и экстренных служб — 01, 02, 03.
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности, но стоит лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, и он может стать легкой добычей.
Итак, если ты стался дома без родителей:
* не открывай дверь никому чужому или малознакомому, как бы ни представлялся незнакомец;
* не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, а громко спроси: " Кто там?«;
* если дверь продолжают открывать чужие — будет правильным по телефону «02» вызвать милицию, точно указать адрес и затем с балкона или из окна звать соседей или окружающих на помощь;
* на телефонные звонки с вопросом есть ли дома и когда вернутся с работы родители, надо отвечать, что они заняты и спросить, кому и куда перезвонить;
* уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна, особенно, если проживаешь на первом или последнем этажах;
* не оставляй в дверях своей квартиры записок — это привлекает внимание посторонних;
* перед тем, как открыть дверь, посмотри в дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей.
* если без вызова пришел сантехник, электрик или сотрудник милиции, прежде чем впустить его, свяжись с родителями, диспетчерской или отделением милиции и наведи справки.
«Подъезд»
* Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-то за тобой следом. Если кто-либо идет — не подходи к подъезду. Погуляй на улице
— если в подъезде имеется домофон или у тебя с собой есть мобильный телефон, позвони и попроси родителей выйти и забрать тебя с улицы, при этом рассказав причины твоего волнения;
— если незнакомый мужчина (женщина) уже находится в подъезде, в подъезд не заходи, а если вошел, то сразу выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома, знакомых тебе;
— не выходи из квартиры на лестницу в позднее время, мусор лучше выносить утром.
«Улица»
Исполняй правила четырех «не»:
— не разговаривай с незнакомцем;
— не садись в машину к незнакомцу;
— не играй по дороге из школы домой;
— не гуляй с наступлением темноты.
Важно объяснить, что незнакомый — это любой человек, которого не знает сам ребенок. Незнакомец может назвать его по имени или сказать, что пришел по просьбе родителей. Однако если ребенку человек незнаком, он должен на все предложения отвечать отказом.
Предлог, который может найти злоумышленник, никогда не угадать, поэтому готовые формулы только мешают. Ребёнок должен знать, что если он один, то на любые слова незнакомого человека должен сказать: «Извините, нет» или «Извините, я не знаю» и отойти.
Если же ребенка схватили и куда-то тащат, либо пытаются силой усадить в машину, возможны все методы защиты. Можно и даже нужно грубить, вырываться, кричать: «Это не мой папа (мама)!», «Помогите!», «Позвоните моим родителям!» и т.п. Объясните ребенку, что не будете сердиться, если он начнет грубить, врать, громко кричать, бить и кусаться, когда к нему станет приставать незнакомый человек. Объясните ребёнку взрослое понятие «право на необходимую оборону».
Ни в коем случае не пугайте ребенка милиционерами, а объясните, что в случае угрозы безопаснее всего обратиться за помощью именно к сотруднику милиции.
Если школа находится далеко, либо ребенок добирается до учебного заведения и обратно самостоятельно, объясните, чтобы он ни в коем случае не менял маршрут, ходил только в группе или, хотя бы, вдвоем, по дороге нигде не останавливался, а придя домой позвонил родителям. Путь может быть не очень коротким, но обязательно должен проходить по освещенным и людным местам.
И, самое главное, будьте внимательны к свои детям: даже небольшие перемены в поведении ребенка (откуда-то взявшаяся новая вещь, царапина) могут быть важными сигналами для родителей.
Тюменское следственное управление