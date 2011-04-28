За присоединение дома к сетям платят покупатели квартир

На что директор ОАО «СУЭНКО» Константин Фрумкин ответил, что поскольку ресурсные компании монополисты, то они не могут отказывать в подключении к сетям без видимой причины, а тарифы утверждаются комиссией. Так, есть тариф для потребителей (с присоединяемой мощностью не превышающей 15 кВт включительно), который равен 550 рублей. Для разных категорий населения стоимость разнится. Сумма может возрасти вследствие того, что подключение потребует возведения дополнительных объектов – «Присоединение будет стоить ровно столько, сколько средств потребуется на строительство этих объектов», - пояснил он, затронув в своей речи и проблемы размещения новых трансформаторных подстанций к строящимся многоэтажным домам.