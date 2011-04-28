За присоединение дома к сетям платят покупатели квартир

Плата за подключение к инженерным сетям по-прежнему вызывает споры в строительной сфере. Этот вопрос затронули сегодня на II региональной конференции «Актуальные вопросы правового регулирования ЖКХ» несколько спикеров.
Гендиректор ООО «Газинвестпроект» Александр Лаптев поделился трудностями прямо со строительной площадки. В видеоинтервью он пояснил, что суммы средств на технологическое присоединение слишком завышены. Застройщики конкурируют между собой в различных тендерах, поэтому стоимость квадратного метра разнится, и человек имеет выбор, ресурсоснабжающие же организации – монополисты, и строителям приходится соглашаться с их требованиями, считает он.
На что директор ОАО «СУЭНКО» Константин Фрумкин ответил, что поскольку ресурсные компании монополисты, то они не могут отказывать в подключении к сетям без видимой причины, а тарифы утверждаются комиссией. Так, есть тариф для потребителей (с присоединяемой мощностью не превышающей 15 кВт включительно), который равен 550 рублей. Для разных категорий населения стоимость разнится. Сумма может возрасти вследствие того, что подключение потребует возведения дополнительных объектов – «Присоединение будет стоить ровно столько, сколько средств потребуется на строительство этих объектов», - пояснил он, затронув в своей речи и проблемы размещения новых трансформаторных подстанций к строящимся многоэтажным домам.
Ресурсоснабжающие организации стремятся снизить тарифы, и параллельно разрабатывают программы строительства коммунальной инфраструктуры, содержат старые и берут на баланс так называемые «бесхозные» сети. Застройщики, в свою очередь, также строят сетевые объекты, которые затем они должны передать в госсобственность.
В конечном итоге все три коммерческие стороны: застройщики, ресурсоснабжающие и управляющие компании (ТСЖ) существуют за счет потребителей. То есть сумма за технологическое присоединение вкладывается в квадратный метр жилья, за которое платят граждане. Поэтому решать вопросы урегулирования тарифов на подключение необходимо.
Решение предложил зампредседателя Тюменской областной Думы Сергей Холманский. Он считает возможным создание системы, при которой каждым покупателья жилья на ряду с договором долевого участия заключит инвестиционный договор, предусматривающий последующую плату собственником услуг ЖКХ по льготному тарифу, учитывающему сумму поступившей инвестиции.
Пока вопрос только в стадии обсуждения, но участники конференции уверены, что решение найдется, если предпринимать действия.