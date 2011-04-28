Победи - дом получи!

Первый такой чемпионат в прошлом сезоне прошел довольно успешно. Победителем стала семья Мироновых из Тюмени. «Мы на соревновании первый раз опробовали материал – он оказался очень прост и удобен в использовании. До участия в конкурсе мы планировали строить дом из кирпича, но после победы и получения сертификата на блоки «Поревит», решили докупить еще блоки и построить дом больше запланированного», - говорит член семьи-победителя Юлия. После расчета кирпича и газобетонных блоков семья пришла к выводу, что строить из материалов «Поревит» к тому же очень выгодно.