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Победи - дом получи!

28 апреля 2011, 18:00
Выбираете материал для строительства дома? Строить из материалов...

Выбираете материал для строительства дома? Строить из материалов завода «Поревит» экологично, технологично и надежно! Это докажут горожанам участники Второго открытого городского чемпионата по укладке строительных материалов «Поревит». Победитель получит сертификат на стеновые материалы для возведения собственного дома.

30 апреля 2011 года в 13.00 на Цветном бульваре развернется грандиозная стройка. Семьи, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе, будут возводить стены из материалов завода «Поревит» и получать соответствующие призы.

Первый такой чемпионат в прошлом сезоне прошел довольно успешно. Победителем стала семья Мироновых из Тюмени. «Мы на соревновании первый раз опробовали материал – он оказался очень прост и удобен в использовании. До участия в конкурсе мы планировали строить дом из кирпича, но после победы и получения сертификата на блоки «Поревит», решили докупить еще блоки и построить дом больше запланированного», - говорит член семьи-победителя Юлия. После расчета кирпича и газобетонных блоков семья пришла к выводу, что строить из материалов «Поревит» к тому же очень выгодно.

В этом году участникам предложат еще больше стеновых материалов завода: газобетонный блок для стен, силикатный кирпич для облицовки и силикатный блок для внутренних перегородок. И не надо бояться того, что образование или опыт не позволяют вам участвовать в конкурсе – с «Поревитом» строить быстро и легко! Специальное жюри будет следить за происходящим и оценивать работы. А пока участники возводят стены прямо на площади, организаторы – завод «Поревит» - проведут небольшие конкурсы среди зрителей, обеспечив их также «строительными» призами.

Пять команд-участников определятся путем жеребьевки среди зарегистрированных семей. Главный приз чемпионата - сертификат на приобретение материалов для строительства дома от завода стеновых материалов «Поревит» на 100 000 рублей. Четыре других команды получат 20% скидку на приобретение материалов для строительства дома от завода стеновых материалов «Поревит». Среди команд, не попавших в основной состав, будет проведен конкурс, победитель которого также получит сертификат на приобретение материалов на сумму 50 тысяч рублей. Каждый зарегистрированный получит приз.

К участию в чемпионате приглашаются семейные команды из трех человек. Регистрация желающих проходит с 15 по 28 апреля на сайте: www.porevit.ru, а также в гипермаркетах «Южный».

Если вы хотите зарегистрироваться прямо сейчас перейдите по ссылке: ссылка для регистрации.

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