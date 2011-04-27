Как не стать обманутым дачником

Сезон продаж земельных участков в самом разгаре. Вокруг Тюмени немало территорий новой нарезки, а также различных угодий от собственников. Желающих прикупить себе владения тоже не так уж и мало, но покупать недвижимость нужно с определенной осторожностью.
Оказывается, купить клочок земли не так-то просто. Можно столкнуться с рядом недочетов и даже серьезных проблем: вдруг выяснится, что участок куплен по заоблачной цене или он вовсе заложен в банке, обещанные инженерные коммуникации проведены не будут еще долгий срок, а при требовании назад затраченной суммы, получить обратно можно лишь часть. Как этого избежать?
Следить за ситуацией – анализировать и изучать рынок загородной недвижимости Тюмени. Спешно покупать участок – значит, потерять часть суммы. Время – деньги, гласит известная поговорка. Важно изучить рынок в динамике, то есть на протяжении какого-то периода, соотнести данные с прошлым годом, отметить сезонные всплески повышения или понижения стоимости, сравнить стоимость выбранного участка с подобными объектами.
Первое, что должно быть у продавца – это документы, подтверждающие его право на продажу объекта – свидетельство о собственности на землю. «Соответственно земельный участок прошел межевание, поставлен на кадастровый учет и ему присвоен кадастровый номер. В договоре должны быть указаны индивидуализирующие признаки продаваемого земельного участка: адрес, кадастровый номер, площадь, отсутствие построек на земельном участке», - поясняет юрист коллегии адвокатов «Тесло» Юлия Фатхуллина. Этот документ должен отражать реальные данные объекта. Покупателю лучше убедиться, что участок расположен действительно в указанных границах и площадь его совпадает с той, что стоит в документации. Все эти данные должны быть перенесены в договор купли-продажи.
Кстати, переходя к собственно продаже, продавцу необходимо доказать, что продаваемый объект не является залогом в банке и ничем другим не обременен. Здесь дорога в Росреестр – запрашивать данные о наличии зарегистрированных прав или обременений, говорит юрист. Такая справка стоит недорого, но содержит в себе наиважнейшую информацию.
Важным критерием покупки участка часто являются инженерные коммуникации. А будут ли они? Необходимо проверить имеются ли у продавца следующие документы: согласование на подключение с энергоснабжающей организацией, согласование на подключение с водоканалом, теплосетями, технические условия на выполнение данных видов работ, заключенные договоры. «Но данные документы могут и быть. При этом отсутствие денежных средств на проведение данных видов работ, обустройство коммуникациями не позволит провести работы. Так бывает при продаже земельных участков в созданных поселках, где выделение земель и строительство на них уже началось, а потом финансирование приостановилось, коммуникации, соответственно, не проведены и не известно когда будут», - комментирует Юлия Фатхуллина.
Купили вы участок и поняли, что он совсем не то, что хотелось бы. «В случае признания сделки недействительной, каждая из сторон вправе рассчитывать на возвращение сторон в первоначальное положение. Соответственно, если вы пойдете в суд и будете просить взыскать уплаченные за земельный участок денежные средства, то вы вправе рассчитывать только на сумму, указанную в договоре», - говорит юрист. Именно поэтому в договоре следует указывать реальную стоимость объекта, не взирая на отговорки продавца, ведь ему придется платить налог с продажи недвижимости.
Число дачников и людей, желающих построить жилой дом на собственной земле, в Тюменской области из года в год растет. Из-за новых нарезов земли ширятся и растут различные сообщества с назначением под огородничество и индивидуальное жилищное строительство. Но не теряйте бдительность, выбирая объект по душе, внимательно изучайте рынок и предложенные документы, ведь никто не хочет быть обманутым, но никто от этого не застрахован.