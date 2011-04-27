Как не стать обманутым дачником

Важным критерием покупки участка часто являются инженерные коммуникации. А будут ли они? Необходимо проверить имеются ли у продавца следующие документы: согласование на подключение с энергоснабжающей организацией, согласование на подключение с водоканалом, теплосетями, технические условия на выполнение данных видов работ, заключенные договоры. «Но данные документы могут и быть. При этом отсутствие денежных средств на проведение данных видов работ, обустройство коммуникациями не позволит провести работы. Так бывает при продаже земельных участков в созданных поселках, где выделение земель и строительство на них уже началось, а потом финансирование приостановилось, коммуникации, соответственно, не проведены и не известно когда будут», - комментирует Юлия Фатхуллина.