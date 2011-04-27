Ипотечную квартиру замени на «европейскую»

Теперь квартиру, купленную с привлечением ипотечного кредита, можно поменять на новое жилье в микрорайоне «Европейский». Девелопер «Партнер-Инвест» запускает новый сервис в рамках программы обмена.
Как пояснил руководитель направления обмена квартир Александр Губкин, сервис запущен в связи с многочисленными обращениями граждан об обмене именно заложенного в банке жилья. «Эта форма обмена немного сложнее в документальном оформлении, но очень удобна для тюменцев, которые хотят улучшить свои жилищные условия, но не имеют возможности, - в силу того, что квартиру, которая приобретена с помощью ипотеки, достаточно сложно продать», - отметил он.
Механизм новой формы обмена таков:
- клиент выбирает квартиру среди предложений «Партнер-Инвеста» в микрорайоне «Европейский»
- проводится оценка его старой квартиры, предназначенной для обмена на новую
- компания перечисляет банку-кредитору остаток ссудной задолженности клиента
- банк выводит из залога старую квартиру клиента
- в счет оплаты за новостройку «Партнер-Инвест» принимает оценочную стоимость старой квартиры за исключением суммы, направленной на погашение старого ипотечного кредита клиента.
- на недостающую сумму стоимости новой квартиры клиент может оформить новый ипотечный кредит.
Преимущества новой формы обмена очевидны. Во-первых, можно существенно улучшить жилищные условия, реализовав свою квартиру, которая находится в залоге. Во-вторых, это экономически выгодно: если ипотечный кредит был оформлен несколько лет назад, когда процентные ставки были выше, чем сейчас, то при получении нового ипотечного кредита, кредитная нагрузка из расчета на один квадратный метр будет для покупателя ощутимо меньше.
Новый сервис от «Партнер-Инвеста» был предложен клиентам в середине апреля, в настоящее время заканчивается оформление первой сделки.