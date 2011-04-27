Ипотечную квартиру замени на «европейскую»

Преимущества новой формы обмена очевидны. Во-первых, можно существенно улучшить жилищные условия, реализовав свою квартиру, которая находится в залоге. Во-вторых, это экономически выгодно: если ипотечный кредит был оформлен несколько лет назад, когда процентные ставки были выше, чем сейчас, то при получении нового ипотечного кредита, кредитная нагрузка из расчета на один квадратный метр будет для покупателя ощутимо меньше.