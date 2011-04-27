Елена Иващенко: С каждой встречей по пути к финалу мне становилось легче

Елена подробно рассказала о своем победном шествии по стамбульскому татами: «Чемпионат Европы был очень интересным. Приехало очень много именитых соперниц, находившихся в мировом рейтинге по дзюдо далеко не на последних местах. Очень тяжело мне пришлось в первой схватке с турчанкой Кая, боевой вес которой составляет 135 кг. Она была маленькая, толстенькая и очень для меня неудобная. В некоторых моментах мне просто не хватало веса для проведения броска или приема против нее. Но на исходе последней минуты встречи турчанка просто выдохлась, и я этим воспользовалась и немножко помогла ей проиграть. Тяжелая была схватка. Но с каждой встречей по пути к финалу мне становилось легче.
В четвертьфинале мне попалась немка Кониц, являющаяся неоднократным призером престижных турниров по дзюдо. Из-за своего небольшого веса она в некоторых моментах меня опережала. Поэтому я была вынуждена осторожничать. Но, в конце концов, мне удалось сбить эту соперницу в партер и провести ей болевой прием. Долго не думая, она сдалась. Потом была словенка Полавдер. Мы с ней неоднократно встречались на различных чемпионатах. У нас со словенкой уже есть личные счеты. В прошлый раз, на турнире во Франции этого года, я ей проиграла. Зато сумела отыграться на чемпионате Европы в Стамбуле.
В финале я встречалась с француженкой Мондьер, которая становилась чемпионкой Европы. С ней мне приходилось соперничать лишь однажды, в 2004 году, закончившейся моим поражением. Опыта и тактической выучки тогда мне не хватило. На этот раз я взяла „свое“. При повороте с партера мне удалось провести болевой прием, и она незамедлительно сдалась».
Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин поделился своими впечатлениями от триумфа Иващенко: «Знаменательная для нас победа. Золотая медаль Елены нам дорога в первую очередь тем, что она осталась единственной высшего достоинства в составе национальной сборной России по дзюдо. Поэтому ценность её кратно возрастает. Старт для Елены был достаточно серьезный и ответственный, учитывая, что в её спортивной карьере, по части выступлений на официальных международных соревнованиях, был небольшой перерыв. Сегодня Иващенко — потенциальный кандидат на участие в ближайших Олимпийских играх. Для неё, конечно же, успешное выступление в Стамбуле стало хорошим заделом как для подготовки к Лондону-2012, так и в наборе рейтинговых очков для получения олимпийской лицензии. Хочется выразить надежду, чтобы поводов для подобных поздравлений и чествований Елены у нас было как можно больше».
Отец Елены и по совместительству ее тренер Виктор Иващенко выразил сомнения, что триумфа ее дочери могло бы и не быть: «Два года назад нас по непонятным причинам „кинули“ все с двумя травмированными коленями. Мы были никому не нужны и хотели покинуть страну. Славу Богу, что нашлись люди, которые оплатили нам эти дорогостоящие операции. Они в нас поверили».
Чемпионка рассказала об одном интересном случае, произошедшем на чемпионате: «На взвешивании я встретилась со своей давней соперницей Урсулой, боевой вес которой 155 кг. В комнате было трое весов. Так вот, она встала на одни, но те ничего не показали. Судя по всему, границы весов приходились где-то в пределах 150 кг. Судьи не знали, что делать. Пришлось им записать вес Урсулы с ее слов».
Виктор Иващенко отметил, что проведение осенью этого года в Тюмени абсолютного чемпионата мира по дзюдо — вещь, по-настоящему грандиозная: «Он будет первый, и, наверное, последний. Потому что в дзюдо входит более 180 стран. Мне кажется, что больше России, а тем более Тюмени, в ближайшие 100 лет, проводить такие соревнования никто не даст. Поэтому у людей есть уникальная возможность воочию увидеть абсолютный чемпионат мира, считающийся в дзюдо самым престижным и самым интересным».
Елена Иващенко отметила важность того, что ее отец был на соревнованиях: «Мне очень помогло, то, что отец приехал на соревнования. Я только за то, чтобы мои родные за меня болели и переживали. И нет такого момента, чтобы на их глазах начала стесняться и переживать по тому поводу, что я что-то не так сделаю».
У нашей чемпионки любимым числом является единица. Она объяснила, свой выбор: «Это то, к чему я стремлюсь во всех соревнованиях». Надеемся, что Елена Иващенко будет первой и на ближайшей Олимпиаде в Лондоне.
Павел Кунцевич