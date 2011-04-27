Елена Иващенко: С каждой встречей по пути к финалу мне становилось легче

Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин поделился своими впечатлениями от триумфа Иващенко: «Знаменательная для нас победа. Золотая медаль Елены нам дорога в первую очередь тем, что она осталась единственной высшего достоинства в составе национальной сборной России по дзюдо. Поэтому ценность её кратно возрастает. Старт для Елены был достаточно серьезный и ответственный, учитывая, что в её спортивной карьере, по части выступлений на официальных международных соревнованиях, был небольшой перерыв. Сегодня Иващенко — потенциальный кандидат на участие в ближайших Олимпийских играх. Для неё, конечно же, успешное выступление в Стамбуле стало хорошим заделом как для подготовки к Лондону-2012, так и в наборе рейтинговых очков для получения олимпийской лицензии. Хочется выразить надежду, чтобы поводов для подобных поздравлений и чествований Елены у нас было как можно больше».