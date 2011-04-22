nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выселить квартирантов помогла прокуратура

22 апреля 2011, 11:21
В Тюмени отменено незаконное решение Калининского районного...

В Тюмени отменено незаконное решение Калининского районного суда, которым 57-летнему горожанину было отказано в выселении квартирантов.

Прокуратура Тюменской области установила, что племянница пожилого человека заселила к нему дом чужих людей, не спросив согласия родственника. Районный суд такое положение дел посчитал законным. Прокурор с этим не согласился и внес представление, которое удовлетворил Тюменский областной суд. Он не только отменил незаконное решение районного суда, но и вынес новое решение о выселении квартирантов.

С начала года с участием тюменских прокуроров рассмотрено 1200 гражданских дел, в том числе 109 - дел о выселении, 47 - о восстановлении на работе, 75 - о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, 42 – о лишении родительских прав, сообщает областная прокуратура.

Основная задача прокурора в гражданском процессе - защитить права и законные интересы граждан при осуществлении судом правосудия. В текущем году по кассационным представлениям органов прокуратуры Тюменской области отменено 26 незаконных судебных постановлений.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25