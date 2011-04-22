Выселить квартирантов помогла прокуратура

В Тюмени отменено незаконное решение Калининского районного суда, которым 57-летнему горожанину было отказано в выселении квартирантов.
Прокуратура Тюменской области установила, что племянница пожилого человека заселила к нему дом чужих людей, не спросив согласия родственника. Районный суд такое положение дел посчитал законным. Прокурор с этим не согласился и внес представление, которое удовлетворил Тюменский областной суд. Он не только отменил незаконное решение районного суда, но и вынес новое решение о выселении квартирантов.
С начала года с участием тюменских прокуроров рассмотрено 1200 гражданских дел, в том числе 109 - дел о выселении, 47 - о восстановлении на работе, 75 - о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, 42 – о лишении родительских прав, сообщает областная прокуратура.
Основная задача прокурора в гражданском процессе - защитить права и законные интересы граждан при осуществлении судом правосудия. В текущем году по кассационным представлениям органов прокуратуры Тюменской области отменено 26 незаконных судебных постановлений.