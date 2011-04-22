Выселить квартирантов помогла прокуратура

Прокуратура Тюменской области установила, что племянница пожилого человека заселила к нему дом чужих людей, не спросив согласия родственника. Районный суд такое положение дел посчитал законным. Прокурор с этим не согласился и внес представление, которое удовлетворил Тюменский областной суд. Он не только отменил незаконное решение районного суда, но и вынес новое решение о выселении квартирантов.