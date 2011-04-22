Чтобы праздник не омрачил пожар

Хоть как-то спасти дачу или дом от пожара может и страхование недвижимости. Конечно, страховка при случае не вернет самого строения, но поможет не потерять средства, вложенные в объект недвижимости. Владельцы дорогих домов все чаще заботятся о своих строениях, отмечают в страховой компании Росгосстрах. Так в 2010 году в тюменском филиале компании было заключено около 500 договоров по программе «Престиж» (программа страхования строений с индивидуальной архитектурой и дизайном внутренней отделки, коттеджи, расположенные в охраняемых коттеджных поселках и аналогах, а также любое имущество, расположенное на вашем участке). Это на 80% больше, чем годом ранее. Сумма оплаты за полис различна - зависит от объекта и срока страхования.