Чтобы праздник не омрачил пожар

Приближаются майские праздники, а с ними и особая тяга горожан выехать на природу: в лес или на дачу. Если на дачи и в специально отведенные для отдыха места в лесных массивах можно ехать в любое время, то с 18 апреля по 1 июня 2011 года тюменцев призывают ограничить пребывание граждан в лесах. В регионе наступил пожароопасный период.
По состоянию на утро 18 апреля в области зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 34, 50 га. Два пожара зарегистрировано в Викуловском районе, один пожар в Омутинском районе и три пожара в Тюменской районе. Как заверил 4 апреля на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич, в прошлом году от лесных возгораний не пострадало ни одно жилое здание, то есть лесные пожары не пришли на территорию населенных пунктов. При этом возгорания в дачных домах, в частном секторе не редки: в зимний период они происходят чаще из-за печного отопления, а с сезонным таянием снегов, повышением температурного режима и оголением сухой травы специалисты пожаротушения ожидают традиционного всплеска возгораний повсеместно.
В 98 % случаев возникновения пожаров виновен человек. Такие данные привел Сергей Зиневич: «2% составляют грозовые разряды и такие причины, как например, замыкание электропередач».
Сотрудники противопожарных служб призывают быть бдительнее и аккуратнее. Это не значит, что праздник на природе придется отменить. Но отмечать его придется, как уже отмечено, либо на даче, либо в установленных местах, где необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: окапывать место разведения костра или установки мангала, жечь мусор в металлических баках, не бросать на траву окурки, спички и стекла, не пользоваться петардами и фейерверками, оснастить место отдыха противопожарным инвентарем. Обратить внимание стоит и на погодные явления – в сухую и ветреную погоду лучше все-таки не разводить огонь на улице.
Зачастую пожарный экипаж вызывают соседи по даче – горит постройка на соседнем участке. Как пояснил Сергей Зиневич, скорые действия огнеборцев часто притупляют желание дачников оградить свой участок от пожара, соблюсти элементарные противопожарные правила, ведь их дом спасли и ладно, можно жить дальше. Хотя здесь может пригодиться и ящик песка, и ров с водой, и пара огнетушителей.
Председатели дачных кооперативов знают обо всех противопожарных мерах. Ежегодно с ними проводятся беседы, где им даются все разъяснения, пояснил сотрудник МЧС. Тем не менее, есть в области дачные общества, в которых нет даже пожарных водоемов. А они в любом случае необходимы.
«Пожарные приехали без воды» - это фраза ошибочная, уверен Зиневич: «ЗИЛ-131, которыми в большинстве своем, укомплектован тюменский автопарк МЧС, вмещает 3 тонны воды. При выливании на тушении пожара порядка 500 литров воды в секунду, этой воды хватит ненадолго. Именно поэтому важно иметь доступ к воде». Даже направляясь обратно в гараж, машина должна заправиться, так как при неполном баке автомобиль может опрокинуть на повороте – технически невозможно, чтобы пожарная машина была не заполнена водой.
Хоть как-то спасти дачу или дом от пожара может и страхование недвижимости. Конечно, страховка при случае не вернет самого строения, но поможет не потерять средства, вложенные в объект недвижимости. Владельцы дорогих домов все чаще заботятся о своих строениях, отмечают в страховой компании Росгосстрах. Так в 2010 году в тюменском филиале компании было заключено около 500 договоров по программе «Престиж» (программа страхования строений с индивидуальной архитектурой и дизайном внутренней отделки, коттеджи, расположенные в охраняемых коттеджных поселках и аналогах, а также любое имущество, расположенное на вашем участке). Это на 80% больше, чем годом ранее. Сумма оплаты за полис различна - зависит от объекта и срока страхования.
Случай из текущей практики компании: в Тюмени застраховали частный дом на 13 миллионов рублей. 2-этажное строение, площадью 150 квадратных метров, застраховано по программе Росгосстрах дом «Престиж». Полисом защищены конструктивные элементы, внутренняя отделка, инженерное оборудование, домашнее имущество, а также баня, гараж, другие дополнительные постройки. Договор включает в себя полный пакет рисков: пожар, затопление, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и пр.
Если дачи у вас нет, то отдыхать можно в отведенных местах для отдыха – практически каждый год они остаются неизменными. Посредством аукционов заключено порядка 90 договоров аренды лесных территорий для создания рекреационных зон отдыха, где есть все противопожарные мероприятия, где можно спокойно провести время – это частные места отдыха. В дополнение к этому есть и ряд общедоступных мест отдыха в лесных массивах:
- по направлению Тюмень-Курган: 5 км, поворот на стрельбище; 10 км перед кордоном; 11 км за кордоном; 15 км - дорога на санаторий «Тараскуль»; 17 км – дорога на санаторий «Сибирь».
- по направлению Тюмень-Омск: 18 км на левой стороне дороги.
- по направлению Тюмень-Екатеринбург: 8 км - справа; 10 км – слева.
Заметив возгорание, необходимо сразу принять меры. Если пламя большое - звонить по телефонам: 01 (с сотового – 112); единый диспетчерский пункт – 62-42- 34; ГУ МЧС России по Тюменской области – 590-549; при небольшом возгорании можно самостоятельно потушить его. «Нужно трезво оценивать ситуацию и не бросаться тушить пожар, получая при этом серьезные травмы», - отметил Сергей Зиневич. По информации врача-хирурга ожогового отделения ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница» Дмитрия Кригера, 90% пациентов с ожогами поступают в их отделение с дач и лесных пожаров в состоянии алкогольного опьянения: кто-то отмечал праздники, кто-то тушил возгорание. Специалист уточнил, что 30-50% повреждения огнем поверхности тела – тяжелая степень ожогов, поражение более 50% может привести к инвалидности и смерти.
Стремиться на природу – естественное человеческое желание, но нужно не забывать о том, что природе нужна забота, и ни в коем случае нельзя допускать возгорания.
Евгения Лямзина