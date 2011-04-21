В Бердюжском районе – новоселье

Учителя, врачи, работники культуры, люди с ограниченными возможностями и дети-сироты получили ключи от квартир. Замгубернатора отметил, что нынешнее новоселье - одно из немногих, которые предстоят в 2011 году. «В 2010 году на обеспечение граждан жильем было выделено около 5 млрд. рублей. В 2011 году все программы и поддержка продолжатся», - сказал он.