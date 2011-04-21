В Бердюжском районе – новоселье

Накануне заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный поздравил с новосельем 46 семей Бердюжского района.
Учителя, врачи, работники культуры, люди с ограниченными возможностями и дети-сироты получили ключи от квартир. Замгубернатора отметил, что нынешнее новоселье - одно из немногих, которые предстоят в 2011 году. «В 2010 году на обеспечение граждан жильем было выделено около 5 млрд. рублей. В 2011 году все программы и поддержка продолжатся», - сказал он.
Глава Бердюжского района Николай Теньковский добавил, что в 2010 году район перевыполнил план по вводу жилья, построив более 5 тысяч квадратных метров, сообщает официальный портал органов госвласти Тюменской области со ссылкой на ИА «Тюменская линия». «В 2011 году мы намерены не только сохранить набранные темпы, но и увеличить их», - сказал он.
Новые квартиры для жителей района расположены в домах на 30 и 16 квартир. По словам генерального директора компании-подрядчика «Бердюжьеагрострой» Петра Неймышева, в процессе строительства в проекты домов-новостроек были внесены изменения. «Новоселы с ограниченными физическими возможностями будут чувствовать себя комфортно. Для них в домах оборудованы специальные подъемники», - пояснил он.