Наркоманию лечат трудом

Средний возраст пациентов здесь — 25 лет. Евгению — 22. Пять лет назад он начал употреблять героин, потом перешел на дезоморфин. Говорит, что вероятность ампутации конечностей от заражения его не пугала: «У меня друг лежал в больнице, ему должны были ампутировать ногу, но я сам же приносил ему раствор, потому что его ничего не останавливало». По мнению наркозависимого, у каждого свой предел, через который переступать не хочется. Он принял решение пройти курс реабилитации после того, как родственники стали заявлять ему, что лучше бы его не было. Свою жизнь он с уверенностью разделяет на «до» и «после». До героина он был творческой личностью, успешным студентом театрального вуза, после — человеком, которого едва терпят самые близкие люди.