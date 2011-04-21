Наркоманию лечат трудом

«Я бывал в разных центрах, но пользу мне принес только этот», — сказал журналистам резидент областного центра профилактики и реабилитации Евгений. По его словам, в других подобных учреждениях постоянно чего-то не хватало. Например, физического труда, который, как известно, дисциплинирует.
Как рассказала заместитель директора по реабилитационной работе Елена Беседина, у реабилитантов нет свободного времени. День по графику начинается в 7 часов, заканчивается в полночь. Зависимые чередуют тренинги с занятиями физическим трудом. По ее словам, многие раньше не имели понятия о том, что свою комнату нужно убирать, для некоторых мытье пола — это реальная проблема. Но уже через три недели, проведенных в центре, они с ней справляются. На территории действуют мебельный и цементный цеха. Плитку и мебель производят для собственных нужд.
Средний возраст пациентов здесь — 25 лет. Евгению — 22. Пять лет назад он начал употреблять героин, потом перешел на дезоморфин. Говорит, что вероятность ампутации конечностей от заражения его не пугала: «У меня друг лежал в больнице, ему должны были ампутировать ногу, но я сам же приносил ему раствор, потому что его ничего не останавливало». По мнению наркозависимого, у каждого свой предел, через который переступать не хочется. Он принял решение пройти курс реабилитации после того, как родственники стали заявлять ему, что лучше бы его не было. Свою жизнь он с уверенностью разделяет на «до» и «после». До героина он был творческой личностью, успешным студентом театрального вуза, после — человеком, которого едва терпят самые близкие люди.
Помимо физического труда реабилитантам приходится немало потрудиться и духовно. Тренинг «Время совести» направлен на то, чтобы резиденты признали свои ошибки, рассказали о них другим. Такая исповедь — очень сложный процесс для тех, кто привык лгать и не заботиться о чувствах окружающих. «Недавно я собрался позвонить домой и просто попросить прощения, сказать, что у меня все хорошо, — рассказывает Евгений. — Но только после звонка я понял, что не сказал то, что хотел. Я просто растерялся. У меня никогда не было в трезвости, чтобы я подошел к маме или отцу и просто сказал им, что я их люблю».
Евгений говорит, что благодарен центру. В будущем планирует закончить образование и начать нормальную жизнь.
Однако рецидивы случаются нередко. Так, его сосед по комнате — Андрей — вернулся сюда. Через год трезвого существования случился разлад в отношениях с девушкой, из-за чего он «сорвался» и снова запил. По словам специалистов, алкоголизм и наркомания неизлечимы, просто с этими заболеваниями нужно научиться жить. И начать такое обучение нужно как можно раньше.
Обратиться за помощью можно в службы семейного консультирования.
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