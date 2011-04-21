На сельхозземлях могут разрешить строить

Ограничение на строительство жилья на землях сельскохозяйственного назначения в России могут частично снять. Об этом премьер-министр России Владимир Путин заявил в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2010 год.
По словам премьера, возможность возводить жилье на таких землях получат исключительно сельхозпроизводители. Путин считает, что эта мера будет способствовать развитию сельского хозяйства в целом по стране, сообщает Lenta.ru.
При этом премьер подчеркнул, что правительству вместе с депутатами Госдумы нужно тщательно продумать разрешительный механизм, чтобы на землях сельхозназначения не появлялись «левые субъекты», не строились частные коттеджные поселки. В частности, отметил Путин, можно создать специальный реестр сельхозпроизводителей, которым разрешат возводить дома на их землях.
Глава правительства также сказал, что в 2011-2013 годах правительство намерено обеспечить жильем 23 тысячи граждан, занятых в сельском хозяйстве.