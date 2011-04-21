На сельхозземлях могут разрешить строить

При этом премьер подчеркнул, что правительству вместе с депутатами Госдумы нужно тщательно продумать разрешительный механизм, чтобы на землях сельхозназначения не появлялись «левые субъекты», не строились частные коттеджные поселки. В частности, отметил Путин, можно создать специальный реестр сельхозпроизводителей, которым разрешат возводить дома на их землях.