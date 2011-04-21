Кто первый на «Евротеку»?

Житель северного города Урай стал первым покупателем квартиры в строящемся микрорайоне «Европейский» по новой совместной программе банка и застройщика – «Евротеке».
Среди нескольких десятков заявок первым одобрили заявление Анатолия Гришина. Стать «первопроходцем» ему помогла риэлтор агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Емец, которая вовремя забронировала квартиру и решила все вопросы, связанные с документацией.
О строящемся микрорайоне Анатолий узнал от будущей супруги Веры, жительницы Тюмени. Покупатели жилья по «Евротеке» могут выбрать квартиры в восьми домах квартала «Альфа» микрорайона «Европейский». Из которых пять строений уже возведены (выполнены «коробки» зданий). Представлена широкая линейка планировок – порядка 24 видов – от однокомнатных до трехкомнатных. В конце апреля в квартале завершится устройство наружных инженерных сетей, а в начале мая строители приступят к работе по его благоустройству. По планам застройщика, первые дома квартала будут сданы к концу года.
«Я зашел на сайт «Партнер-Инвеста», прочитал информацию о компании и объектах, которые она строит, посмотрел планировки квартир и выбрал ту, что больше всего понравилась», - рассказывает Анатолий. Так было выбрано будущее жилище для молодой пары: «Там отличный вид с лоджии – город как на ладони и река… И все окна выходят на восток, так что утро будем встречать с первыми лучами солнца».
Спустя несколько волнительных недель после подачи заявления, Анатолий и его будущая супруга стали обладателями «доли» в ГП-25. В ближайшее время в этом доме будут выполнять монтаж фасада. Молодую пару не смущает то, что квартира куплена в строящемся объекте. Анатолий уверен в компании-застройщике, а соответственно и в том, что дом будет достроен.
Анатолий – сотрудник крупной нефтяной компании, поэтому предложенная программа покупки его устроила: внеся первоначальный взнос, он оформил кредит всего на 5 лет с минимальной ставкой – 7,5%.
Напомним, «Евротека» - это льготный ипотечный кредит – совместный продукт компании «Партнер-Инвест» и банка ВТБ24. Данная программа доступна не каждому. При довольно низкой процентной ставке от 7,5% до 9,55% годовых срок кредита короче обычного – 5-8 лет. Соответственно, ежемесячные платежи по займу вовсе не маленькие. Продукт запущен в оборот с 15 марта по 31 мая 2011 года. (Проектная декларация на объекты микрорайона «Европейский» - на сайте e-invest72.ru. Деятельность ВТБ24 осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 13.07.2000 г.)
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Фото Евгения Шарова