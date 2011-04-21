Кто первый на «Евротеку»?

«Я зашел на сайт «Партнер-Инвеста», прочитал информацию о компании и объектах, которые она строит, посмотрел планировки квартир и выбрал ту, что больше всего понравилась», - рассказывает Анатолий. Так было выбрано будущее жилище для молодой пары: «Там отличный вид с лоджии – город как на ладони и река… И все окна выходят на восток, так что утро будем встречать с первыми лучами солнца».