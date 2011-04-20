Военнослужащих и военных пенсионеров обеспечат жильем

В ближайшее время жилищные проблемы бывших военнослужащих будут решены, заявил, выступая в Госдуме в среду с ежегодным отчетом правительства, премьер-министр РФ Владимир Путин.
«Будет устранена несправедливость, допущенная по отношению к военнослужащим, ранее, еще в 90-е годы, которые покинули ряды Вооруженных сил, - отметил премьер. - На эти цели мы зарезервировали свыше 36 млрд. рублей».
Он напомнил, что тогда у государства не было средств, чтобы выполнить свои обязательства. «Квартиры людям не дали, а просто поставили в муниципальную очередь, которая, как известно, практически не двигалась», - посетовал глава правительства, сообщает «Интерфакс».
Говоря о жилищных проблемах действующих военных, В.Путин отметил, что в полную силу должна заработать военная накопительно-ипотечная система, тем более что она уже стала основных инструментом приобретения жилья для большинства молодых офицеров. «С помощью ипотечного кредита около 5 тысяч военнослужащих уже смогли приобрести собственное жилье», - напомнил он.
По словам премьера, в период с 2011 по 2013 годы для военных будет приобретено более 77 тысяч квартир. «Фактически это означает, что жилищная очередь в Вооруженных силах будет полностью ликвидирована», - заявил глава правительства. В дальнейшем квартиры для военных будут предоставляться в плановом порядке, «людям больше не придется годами ждать положенную квартиру", - отметил он.
С 2012 года начнется внедрение новой системы денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Военные пенсии будут повышены с 1 января 2012 года не менее чем в полтора раза, добавил премьер-министр.