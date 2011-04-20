Военнослужащих и военных пенсионеров обеспечат жильем

По словам премьера, в период с 2011 по 2013 годы для военных будет приобретено более 77 тысяч квартир. «Фактически это означает, что жилищная очередь в Вооруженных силах будет полностью ликвидирована», - заявил глава правительства. В дальнейшем квартиры для военных будут предоставляться в плановом порядке, «людям больше не придется годами ждать положенную квартиру", - отметил он.