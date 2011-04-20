Где взять деньги на стройку?

2. Если проектное финансирование недоступно, основным соинвестором можно выбрать дольщика. От остальных соинвесторов он отличается тем, что не участвует в подготовке самого проекта, поэтому его мнение и пожелания важно изучать и учитывать при подготовке проекта (для этого проводятся опросы на выставках, мероприятиях, тестирование проекта в фокус-группах, анализируются продажи, организуются шоу-румы и т.д.). Как правило, потребности клиента с его возможностями не совпадают: анкетируемый указывает, что хочет квартиру большей площадью, но при этом проставляет бюджетное ограничение. В итоге получается, что цена квадратного метра в желаемой квартире примерно на 30% ниже средней рыночной. Здесь важно вычленить главное, понять, чем можно пренебречь в проекте, а что нужно соблюсти в обязательном порядке.