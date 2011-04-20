Где взять деньги на стройку?

Строить многоквартирный жилой дом дешевле для застройщика, чем, например, объект коммерческий, ведь ряд затрат на себя берут дольщики. Но это не единственный способ финансирования объекта. Где найти деньги на строительство?
Опытом поделилась директор департамента консалтинга и оценки ООО «Агентство развития и исследования недвижимости» города Санкт-Петербурга Екатерина Марковец на круглом столе «Взаимодействие кредитных учреждений с застройщиками и населением: проектное кредитование, ипотека, участие в социальных жилищных программах».
1. Банковское проектное кредитование - наиболее интересный способ финансирования жилищного строительства (средний процент банков в С-Петербурге – 12-14%). Чтобы достаточно быстро и успешно прокредитоваться в банке, застройщик должен вложить в проект порядка 30% собственных средств (15-20% - собственные, 10-15% - средства дольщиков или соинвесторов).
Застройщики Петербурга стремятся привлечь крупные государственные банки, потому что это, во-первых, быстрые деньги для строительства, во-вторых, в связи с включением проектного финансирования, банк также открывает ипотечное кредитование физлиц по строящемуся объекту, стоимость жилья в нем после чего возрастает на 15-20%, в связи с чем общий доход застройщика серьезно увеличивается.
2. Если проектное финансирование недоступно, основным соинвестором можно выбрать дольщика. От остальных соинвесторов он отличается тем, что не участвует в подготовке самого проекта, поэтому его мнение и пожелания важно изучать и учитывать при подготовке проекта (для этого проводятся опросы на выставках, мероприятиях, тестирование проекта в фокус-группах, анализируются продажи, организуются шоу-румы и т.д.). Как правило, потребности клиента с его возможностями не совпадают: анкетируемый указывает, что хочет квартиру большей площадью, но при этом проставляет бюджетное ограничение. В итоге получается, что цена квадратного метра в желаемой квартире примерно на 30% ниже средней рыночной. Здесь важно вычленить главное, понять, чем можно пренебречь в проекте, а что нужно соблюсти в обязательном порядке.
3. Другими соинвесторами могут выступать частные лица, фонды, инвестиционные компании. Но, чтобы их привлечь, проект должен быть доходным, качественно подготовленным и иметь уникальную изюминку. Во время кризиса активно привлекались в соинвесторы компании-партнеры (подрядчики).
4. В С-Петербурге есть и такой игрок как государство – развито государственно-частное партнерство. Так, в 2011 году запущена новая программа строительства социальных объектов: застройщик строит детсады и школы, а государство постепенно выкупает эти объекты. При этом изначально объект является не частным, а именно государственным, что является определенным плюсом для покупателей.
Последний вариант поддержали и застройщики Тюмени. В нашем городе активно строятся жилые микрорайоны, а детсады и школы в них существуют только на бумаге. Заместитель начальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Андрей Басов обещал рассмотреть этот вариант.
В Тюмени компании привлекают к стройобъектам финансовые средства примерно также, как в Санкт-Петербурге. Банки сегодня предлагают проектное финансирование компании «Партнер-Инвест» под 10-13% годовых, если заглянуть в прошлые кризисные годы, эти ставки были порядка 18-20%, уточнил директор по маркетингу и продажам компании Виталий Курбатов. А ЗАО «Тюменинвестстрой» строит жилые объекты за счет собственных средств и средств дольщиков, при этом ряд объектов эконом-класса продается на этапе строительства полностью.
Чтобы построить жилой дом, застройщики ищут свои способы привлечения финансов и чаще находят их. Покупателям же не помешает понимать, за чей счет строится их будущий дом. Для этого нужно изучать документы стройкомпании, а также отличать законные и незаконные схемы продаж жилья. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке.
Евгения Лямзина