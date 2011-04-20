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«Долевки» не для жилищных программ

20 апреля 2011, 11:06
Застройщики Тюмени предложили рассмотреть возможность приобретения...

Застройщики Тюмени предложили рассмотреть возможность приобретения квартир по договорам долевого участия участникам жилищных программ. Заместитель начальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Андрей Басов не поддержал это предложение.

Купить «долевку» выгоднее, считает ряд строителей-участников круглого стола, прошедшего в рамках выставки недвижимости 15 апреля 2011 года. По мнению директора ООО «СК «Домострой» Геннадия Воронко, социальный сертификат и дополнительные заемные средства (например, ипотеку) человек направляет на покупку квартиры, где требуется ремонт, для которого требуются дополнительные денежные средства. Покупая «долю» у гражданина есть возможность подкопить средства на ремонт, пока объект строится. «Мы строим социальное жилье, но предлагаем мы его не тем, кто нуждается в нем остро, продавая весь объект на стадии строительства. «Долевка» – дешевле и это новое жилье, предложения в котором интереснее», - подтвердила руководитель отдела продаж ЗАО «Тюменинвестстрой» Татьяна Палецких.

В Тюмени достаточное количество людей пострадали от застройщиков, не выполнивших свои обязательства пред дольщиками, поэтому «оказывая помощь, мы хотим снять с людей дополнительные риски, связанные с долевым строительством», - ответил замначальника ГУС.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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