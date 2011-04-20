«Долевки» не для жилищных программ

Купить «долевку» выгоднее, считает ряд строителей-участников круглого стола, прошедшего в рамках выставки недвижимости 15 апреля 2011 года. По мнению директора ООО «СК «Домострой» Геннадия Воронко, социальный сертификат и дополнительные заемные средства (например, ипотеку) человек направляет на покупку квартиры, где требуется ремонт, для которого требуются дополнительные денежные средства. Покупая «долю» у гражданина есть возможность подкопить средства на ремонт, пока объект строится. «Мы строим социальное жилье, но предлагаем мы его не тем, кто нуждается в нем остро, продавая весь объект на стадии строительства. «Долевка» – дешевле и это новое жилье, предложения в котором интереснее», - подтвердила руководитель отдела продаж ЗАО «Тюменинвестстрой» Татьяна Палецких.