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Деньги на ремонт дома присвоил председатель ЖСК

20 апреля 2011, 13:38
Председатель правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) №64 Виктор...

Председатель правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) №64 Виктор Попов взят под стражу. Полтора года он присваивал деньги граждан вместо того, чтобы отремонтировать жилой дом.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в январе 2006 года Попов в должности председателя кооператива заключил с фиктивной фирмой договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №6 «а» по улице Домостроителей в Тюмени. После этого он на протяжении почти полутора лет (с января 2007 по июнь 2008 гг.) под предлогом расчета с фирмой за выполненные работы изымал из кассы кооператива деньги и их присваивал.

Общий размер похищенных Поповым денежных средств составил около 1,5 млн. рублей.

Махинации председателя вскрылись в июле 2008 г., когда был назначен новый руководитель кооператива.

Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении бывшего председателя правления жилищно-строительного кооператива №64 Виктора Попова, обвиняемого по ч.3 ст. 160 УК РФ и приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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