Деньги на ремонт дома присвоил председатель ЖСК

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в январе 2006 года Попов в должности председателя кооператива заключил с фиктивной фирмой договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №6 «а» по улице Домостроителей в Тюмени. После этого он на протяжении почти полутора лет (с января 2007 по июнь 2008 гг.) под предлогом расчета с фирмой за выполненные работы изымал из кассы кооператива деньги и их присваивал.