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Земля в Тюмени предоставлялась незаконно

19 апреля 2011, 14:02
Три чиновника департамента имущественных отношений Тюменской...

Три чиновника департамента имущественных отношений Тюменской области привлечены к дисциплинарной ответственности – в их деятельности выявлены нарушения земельного законодательства.

Прокуратурой Тюменской области установлено, что чиновники департамента не всегда соблюдают месячный срок рассмотрения заявлений граждан о приобретении прав на земельные участки, на которых располагаются принадлежащие им объекты недвижимости.

Выявлен также факт незаконного выделения земли. Так, в декабре 2010 года жительнице Тюмени был предоставлен в аренду земельный участок площадью 210 квадратных метров, который не прошел кадастровый учет. Кроме того, часть участка уже находилась в собственности другого физического лица. В ходе прокурорской проверки незаконное решение о предоставлении земельного участка было отменено.

Кроме того, должностные лица департамента надлежащим образом не осуществляют контроль за регистрацией договоров аренды земельных участков, заключенных на срок более одного года. Так, в прошлом году из 863 заключенных договоров аренды земельных участков государственную регистрацию не прошли 55% договоров.

Прокуратура области в адрес директора департамента имущественных отношений Тюменской области внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения, как сообщает облпрокуратура, три чиновника департамента привлечены к дисциплинарной ответственности.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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