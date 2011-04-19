Земля в Тюмени предоставлялась незаконно

Выявлен также факт незаконного выделения земли. Так, в декабре 2010 года жительнице Тюмени был предоставлен в аренду земельный участок площадью 210 квадратных метров, который не прошел кадастровый учет. Кроме того, часть участка уже находилась в собственности другого физического лица. В ходе прокурорской проверки незаконное решение о предоставлении земельного участка было отменено.