Земля в Тюмени предоставлялась незаконно

Три чиновника департамента имущественных отношений Тюменской области привлечены к дисциплинарной ответственности – в их деятельности выявлены нарушения земельного законодательства.
Прокуратурой Тюменской области установлено, что чиновники департамента не всегда соблюдают месячный срок рассмотрения заявлений граждан о приобретении прав на земельные участки, на которых располагаются принадлежащие им объекты недвижимости.
Выявлен также факт незаконного выделения земли. Так, в декабре 2010 года жительнице Тюмени был предоставлен в аренду земельный участок площадью 210 квадратных метров, который не прошел кадастровый учет. Кроме того, часть участка уже находилась в собственности другого физического лица. В ходе прокурорской проверки незаконное решение о предоставлении земельного участка было отменено.
Кроме того, должностные лица департамента надлежащим образом не осуществляют контроль за регистрацией договоров аренды земельных участков, заключенных на срок более одного года. Так, в прошлом году из 863 заключенных договоров аренды земельных участков государственную регистрацию не прошли 55% договоров.
Прокуратура области в адрес директора департамента имущественных отношений Тюменской области внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения, как сообщает облпрокуратура, три чиновника департамента привлечены к дисциплинарной ответственности.