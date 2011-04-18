Видеокамеры узнают обо всем

Нарушители оспаривают штрафы до того момента, пока им не покажут на компьютере особый ролик.
В нашем городе есть свой «большой брат» и находится он в здании ГИБДД на Одесской, 16а. Там располагается Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Именно в это место стекается вся информация с видеокамер, установленных на тюменских дорогах. Всего в городе шесть стационарных постов с камерами. Находятся они по следующим адресам:
1. перекресток улиц Республики и Первомайской (возле остановки «Цветной бульвар»);
2. перекресток на 50 лет ВЛКСМ и Мориса Тореза (путепровод);
3. ул. Федюнинского, 7 (надземный пешеходный переход по объездной дороге в районе Червишевского тракта);
4. ул. Мельникайте, 116 (недалеко от магазина «Керама»);
5. ул. Одесская, 16 (светофор возле ГИБДД Тюменской области);
6. перекресток улиц 50 лет Октября и Одесской.
Камеры включены 24 часа в сутки и могут зафиксировать нарушение правил хоть ночью, так как работают в инфракрасном спектре. А значит, нарушителям не стоит уповать на то, что в темноте удастся проскочить через двойную сплошную незамеченными. Камера все снимет, а водителю придет постановление с фотографией, на которой будет отчетливо видна его машина в момент нарушения.
«Постановление об административном нарушении присылают заказным письмом по месту регистрации. В ящик письмо не кладут, обычно отдают лично в руки», — рассказал о порядке работы начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УВД по Тюмени Евгений Уткин. По его словам, тюменские водители, в подавляющем большинстве случаев, не спорят с постановлениями. Если конфликтная ситуация все же возникает, то автолюбителя вызывают в ГИБДД, где ему показывают видеоролик с нарушением и все вопросы отпадают сами собой.
Но бывает, что в момент нарушения за рулем автомобиля находился не его владелец, а другой человек, который ездит на машине по доверенности. «В таком случае, чтобы доказать свою непричастность к нарушению правил дорожного движения. Собственнику нужно принести к нам доверенность и, самое главное, прийти с человеком, который сам скажет, что это действительно он нарушил правила. В таком случае мы переоформляем материал, и оплачивать штраф будет тот, кто в момент видеофиксации находился за рулем авто», — говорят в ГИБДД.
Нарушитель, пропишись там, где живешь!
Проблемы могут появиться у тех автолюбителей, которые проживают не по прописке. Постановление об административном нарушении приносят именно по месту регистрации. И оно может так и не найти адресата, а ведь по закону у нарушителя ПДД есть 10 дней на обжалование постановления и еще 30 дней на выплату штрафа. После этого ваше дело могут передать в суд. А оно вам надо? Поэтому в ГИБДД настоятельно рекомендуют внести изменения в регистрационные документы, если вы куда-либо переезжаете.
Боитесь, что проехали на красный свет? Проверьте!
Особенностью систем видеофиксации ГИБДД является то, что вся информация с камер наблюдения никуда не удаляется, а все время хранится на сервере. И ее в любой момент можно посмотреть. Достаточно ввести в программу госномер автомобиля и через несколько секунд на экране монитора появится ФИО владельца, место его проживания и количество нарушений с его участием, которые успели зафиксировать камеры. Также можно узнать проезжала ли машина, скажем 18 апреля, мимо камер наблюдения. Кстати, любой тюменский автолюбитель вправе поинтересоваться, нарушал ли он правила, что могли зафиксировать камеры. Для этого надо позвонить в ГИБДД по телефону794-568или прийти по адресу улица Одесская, 16а. Пока такое новшество вызывает неоднозначную реакцию у тюменцев. "Конечно, интересно узнать, есть ли я в базе данных ГИБДД как нарушитель. Хотя я практически не нарушаю, но на машине ездит мой муж. Может за мной числятся какие-то не мои "грешки"...Но, с другой стороны, обращение в ГИБДД за такими данными можно расценивать и как ненаплевательское отношение к вождению автомобиля. Да и не стоит всем подряд раскрывать информацию о людях. Лучше сделать просмотр штрафов через Интернет", — считает тюменский экономист Екатерина.
Михаил Захваткин