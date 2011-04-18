Видеокамеры узнают обо всем

Особенностью систем видеофиксации ГИБДД является то, что вся информация с камер наблюдения никуда не удаляется, а все время хранится на сервере. И ее в любой момент можно посмотреть. Достаточно ввести в программу госномер автомобиля и через несколько секунд на экране монитора появится ФИО владельца, место его проживания и количество нарушений с его участием, которые успели зафиксировать камеры. Также можно узнать проезжала ли машина, скажем 18 апреля, мимо камер наблюдения. Кстати, любой тюменский автолюбитель вправе поинтересоваться, нарушал ли он правила, что могли зафиксировать камеры. Для этого надо позвонить в ГИБДД по телефону794-568или прийти по адресу улица Одесская, 16а. Пока такое новшество вызывает неоднозначную реакцию у тюменцев. "Конечно, интересно узнать, есть ли я в базе данных ГИБДД как нарушитель. Хотя я практически не нарушаю, но на машине ездит мой муж. Может за мной числятся какие-то не мои "грешки"...Но, с другой стороны, обращение в ГИБДД за такими данными можно расценивать и как ненаплевательское отношение к вождению автомобиля. Да и не стоит всем подряд раскрывать информацию о людях. Лучше сделать просмотр штрафов через Интернет", — считает тюменский экономист Екатерина.