Малоэтажным поселкам не хватает социнфраструктуры

Специалисты по недвижимости утверждают: спрос на загородное жилье растет. Об этом говорят и статистические данные: почти треть всего, что было построено в Тюменской области в прошлом году, – частные дома и коттеджи. При этом районы такой застройки страдают от отсутствия детских садов и школ.
Разговор о перспективах развития малоэтажной застройки шел 14 апреля 2011 года за «круглым столом», организованным «Тюменским бизнес журналом».
Большинство экспертов, а за «круглым столом» собралось около двадцати представителей строительных компаний и агентств недвижимости, архитекторов и банкиров, высказались «за» строительство индивидуальных домов.
«Все благостно на первый взгляд, – высказал свою точку зрения директор департамента градостроительной политики администрации Тюмени Олег Ковтун. – Но Америка, после второй мировой войны сделавшая ставку на малоэтажное строительство, сейчас в тупике. Да, природа, зайчики, белочки – это прекрасно. Но человек – существо социальное. Мы хотим иметь выбор в работе, в образовании детей, в медицинском обслуживании и так далее. В итоге, все равно все жители пригородов работают в городе. Значит, нужно содержать дороги, инженерные сети, всю инфраструктуру там и там, а это колоссальная нагрузка на бюджет. Есть на Западе такое понятие, как расползание пригородов. И сейчас в Америке написаны горы методик по предотвращению этого расползания, методики реконструкции пригородов, поселков. Внутри поселков они убирают коттеджи, и строят на этом месте поликлиники, торговые центры, детские сады. Нужно уже сейчас выбрать модель дальнейшего развития города и региона, чтобы не заложить мину замедленного действия для наших детей».
В ходе обсуждения, выяснилось, что решить проблему развития инфраструктуры в загородных поселках можно.
«Мы строим коттеджный поселок по Велижанскому тракту, – говорит директор ООО «Капитал-проект» Елена Ларкина. – Изучив потребности наших покупателей, приняли решение – построить в поселке детский сад. Это, конечно, повысит стоимость жилья, но, в конечном итоге, будет выгоднее для всех».
«Сколько детей дошкольного возраста проживают в поселке? – поинтересовался Олег Ковтун. – Дело в том, что государству выкупать у застройщиков детские сады, рассчитанные менее чем на 300 детей – нерентабельно».
«Мы построим садик на собственные средства, а потом просто передадим на баланс муниципалитету», - ответила Елена Ларкина.
«Мы только «за» такую инициативу инвесторов, «за» такое строительство», – поддержал застройщика Ковтун.
Подняли и другую тему, касающуюся индивидуального строительства – где строить и какие дома? Большинство собравшихся сделали акцент на том, что частный дом должен находиться как можно ближе к городу – чтобы дорога до работы не отнимала много времени. Сейчас активно развиваются коттеджные поселки Дербыши, Московский дворик, строятся дома по Велижанскому и Старотобольскому трактам. По объездной дороге до города – 10-20 минут. Что касается проектов, специалисты по недвижимости утверждают, что сейчас людей больше интересуют дома из экологически чистых материалов – дерева, кирпича. А еще тюменцы 21 века отказываются от гигантомании 90-х годов. Дома в 500-600 квадратных метров уже не пользуются спросом. Средняя площадь современных коттеджей – 250-300 «квадратов». При этом больше внимания уделяется планировке как внутридомового пространства, так и дворовых построек.