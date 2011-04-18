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Долю социального жилья нужно увеличивать

18 апреля 2011, 12:41
Минрегионом поставлена планка по вводу жилья для Тюменской области. К 2020...

Минрегионом поставлена планка по вводу жилья для Тюменской области. К 2020 году ввод должен составить 2,7 млн. квадратных метров. Такие данные привел на «круглом столе», прошедшем в рамках выставки «Недвижимость-2011» замначальника главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области Андрей Басов.

По словам чиновника, Тюменская область продолжает оставаться лидером по инвестициям в капитальное строительство. Финансирование из областного бюджета в том или ином виде обеспечивается практически во всех 26 муниципальных образованиях юга ТО. Планка, поставленная Минрегионом, достаточно высокая, и региону необходимо используя все механизмы и рычаги, эту задачу выполнять. При этом важно среди вводимых квадратных метров повысить долю социального жилья, подходящего под государственные программы.

Сегодня в регионе реализуются программы, стимулирующие жилищный рынок Тюменской области. Три из них: обеспечение жильем молодых семей, ветеранов и новая программа по выделению жилищных субсидий бюджетникам. В 2010 году в стройотрасль (в реализацию программ по обеспечению жильем детей-сирот, ветеранов, молодых семей, по переселению граждан из аварийного жилья и т.д.) вложено более 5 млрд. рублей. В этом году эта сумма будет выше.

«При тесном сотрудничестве власти, застройщиков, кредитных учреждений, агентств недвижимости можно достичь показателей, которые ставятся перед регионом», - высказался Андрей Басов.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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