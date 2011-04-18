Долю социального жилья нужно увеличивать

Сегодня в регионе реализуются программы, стимулирующие жилищный рынок Тюменской области. Три из них: обеспечение жильем молодых семей, ветеранов и новая программа по выделению жилищных субсидий бюджетникам. В 2010 году в стройотрасль (в реализацию программ по обеспечению жильем детей-сирот, ветеранов, молодых семей, по переселению граждан из аварийного жилья и т.д.) вложено более 5 млрд. рублей. В этом году эта сумма будет выше.