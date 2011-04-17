Что выгоднее — купить квартиру или построить дом?

Специалисты по недвижимости утверждают: спрос на загородное жилье растет. Это же подтверждают темпы роста индивидуального строительства. Почти треть всего, что было построено в Тюменской области в прошлом году, — частные дома и коттеджи. Большинство экспертов, а за «круглым столом» собралось около двадцати представителей строительных компаний и агентств недвижимости, архитекторов и банкиров, высказались «за» строительство индивидуальных домов.
«Все благостно на первый взгляд, — высказал свою точку зрения директор департамента градостроительной политики администрации Тюмени Олег Ковтун. — Но Америка, после второй мировой войны сделавшая ставку на малоэтажное строительство, сейчас в тупике. Да, природа, зайчики, белочки — это прекрасно. Но человек — существо социальное. Мы хотим иметь выбор в работе, в образовании детей, в медицинском обслуживании и так далее. В итоге, все равно все жители пригородов работают в городе. Значит, нужно содержать дороги, инженерные сети, всю инфраструктуру там и там, а это колоссальная нагрузка на бюджет. Есть на Западе такое понятие, как расползание пригородов. И сейчас в Америке написаны горы методик по предотвращению этого расползания, методики реконструкции пригородов, поселков. Внутри поселков они убирают коттеджи, и строят на этом месте поликлиники, торговые центры, детские сады. Нужно уже сейчас выбрать модель дальнейшего развития города и региона, чтобы не заложить мину замедленного действия для наших детей».
В ходе обсуждения, выяснилось, что решить проблему развития инфраструктуры в загородных поселках можно.
«Мы строим коттеджный поселок по Велижанскому тракту, — говорит директор ООО „Капитал-проект“ Елена Ларкина. — Изучив потребности наших покупателей, приняли решение — построить в поселке детский сад. Это, конечно, повысит стоимость жилья, но, в конечном итоге, будет выгоднее для всех».
«Сколько детей дошкольного возраста проживают в поселке? — поинтересовался Олег Ковтун. — Дело в том, что государству выкупать у застройщиков детские сады, рассчитанные менее чем на 300 детей — нерентабельно. Мы построим садик на собственные средства, а потом просто передадим на баланс муниципалитету».
«Мы только „за“ такую инициативу инвесторов, „за“ такое строительство», — поддержал застройщика Ковтун.
Подняли и другую тему, касающуюся индивидуального строительства — где строить и какие дома? Большинство собравшихся сделали акцент на том, что частный дом должен находиться как можно ближе к городу — чтобы дорога до работы не отнимала много времени. Сейчас активно развиваются коттеджные поселки Дербыши, Московский дворик, строятся дома по Велижанскому и Старотобольскому трактам. По объездной дороге до города —
Вероника Ильина