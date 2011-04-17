Что выгоднее — купить квартиру или построить дом?

«Все благостно на первый взгляд, — высказал свою точку зрения директор департамента градостроительной политики администрации Тюмени Олег Ковтун. — Но Америка, после второй мировой войны сделавшая ставку на малоэтажное строительство, сейчас в тупике. Да, природа, зайчики, белочки — это прекрасно. Но человек — существо социальное. Мы хотим иметь выбор в работе, в образовании детей, в медицинском обслуживании и так далее. В итоге, все равно все жители пригородов работают в городе. Значит, нужно содержать дороги, инженерные сети, всю инфраструктуру там и там, а это колоссальная нагрузка на бюджет. Есть на Западе такое понятие, как расползание пригородов. И сейчас в Америке написаны горы методик по предотвращению этого расползания, методики реконструкции пригородов, поселков. Внутри поселков они убирают коттеджи, и строят на этом месте поликлиники, торговые центры, детские сады. Нужно уже сейчас выбрать модель дальнейшего развития города и региона, чтобы не заложить мину замедленного действия для наших детей».