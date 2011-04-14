Самые востребованные — менеджеры и медработники

Изменения, которые произошли на рынке труда в Тюмени, а также в отдельных профессиональных сферах, проанализированы специалистами группы компаний HeadHunter. Исследование подготовлено на основании данных базы резюме и вакансий сайта hh.ru. Период исследования: март 2010 г. — март 2011 г.регион — Тюмень.
Спрос и предложение на рынке труда
В этом году ожидается полное восстановление рынка и выход на докризисный уровень по всем показателям. Радужные ожидания подтверждаются положительной динамикой рынка труда в I квартале 2011 года. Хотя необходимо также учитывать, что показатели такие положительные, потому что сравниваются с «низкой базой» конца предыдущего года, когда на рынке труда наблюдается сезонное «затишье»: число вакансий и резюме сокращается.
Наиболее востребованные специальности в Тюмени
Для определения профессиональных областей и отдельных специальностей, которые сейчас наиболее востребованы на рынке, используется индекс HeadHunter. Этот показатель рассчитывается как соотношение числа резюме, размещенных соискателями на сайте hh.ru к количеству вакансий, опубликованных компаниями-работодателями. Если соотношение больше 1, то предложение (количество резюме) превышает спрос (количество вакансий). Если соотношение меньше 1, то спрос превышает предложение.
С наступлением нового года для сотрудников и работодателей открываются новые возможности поиска и приема на работу. Многие соискатели хотят найти новую работу, а работодатели, оценив развитие своей деятельности за прошлый год, при положительных результатах готовы увеличивать штат сотрудников. Однако, число вакансий растет более стремительно, чем число резюме. Результат — снижение Индекса HeadHunter к концу I квартала 2011 до 1,5.
В I квартале в профотрасли «Бухгалтерия» снизилась конкуренция (с 4 до 2,9 резюме, в среднем, на одну вакансию). Самые востребованные профессии в I квартале 2011 г. в Тюмени — по-прежнему менеджеры по продажам и медработники. В этих сферах резюме в целом в 2 раза меньше, чем вакансий — это крайне неудобная ситуация для менеджеров по персоналу, когда выбора практически нет, и приходится переманивать специалистов за более высокую зарплату или предлагать расширенный соцпакет.
Рынок труда в профессиональных сферах
В I квартале 2011 года продолжался активный рост числа и вакансий и резюме. Существенное увеличение числа вакансий по сравнению со IV кв. 2010 г. наблюдалось в следующих профотраслях: • Банки (+51%)
• Бухгалтерия (+57%)
• Высший менеджмент (+57%).
При этом количество вакансий уменьшилось только в двух отраслях:
• Производство (-16%)
• Строительство (-12%).
Во многих отраслях за IV квартал увеличилось количество резюме. Наибольшие показатели:
• Банки (+80%)
• ИТ (+64%).
Уменьшилось число соискателей:
• Высший менеджмент (-5%)
• Строительство (-17%)
• Управление персоналом (-4%).
За первый квартал 2011 года особенных изменений в структуре предложения не произошло. Как и прежде, почти половина базы вакансий — это менеджеры по продажам.
Уровень зарплат также остался на прежнем уровне. Рынок сейчас находится в некоторой выжидательной позиции, когда не ясно, кто диктует условия — соискатели или работодатели.
Фото с сайта rabota.samara24.ru