Самые востребованные — менеджеры и медработники

В I квартале в профотрасли «Бухгалтерия» снизилась конкуренция (с 4 до 2,9 резюме, в среднем, на одну вакансию). Самые востребованные профессии в I квартале 2011 г. в Тюмени — по-прежнему менеджеры по продажам и медработники. В этих сферах резюме в целом в 2 раза меньше, чем вакансий — это крайне неудобная ситуация для менеджеров по персоналу, когда выбора практически нет, и приходится переманивать специалистов за более высокую зарплату или предлагать расширенный соцпакет.