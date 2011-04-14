Садоводам расскажут о пожарной безопасности

Для председателей садоводческих некоммерческих объединений Калининского административного округа проведут «круглый стол» по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческих объединений в весенне-летний пожароопасный период.
На вопросы садоводов ответят сотрудники Госпожнадзора, специалисты управления гражданской защиты, департамента земельных ресурсов и управы Калининского административного округа Администрации города Тюмени.
Мероприятие состоится 15 апреля в 14 часов в управе Калининского административного округа города Тюмени (ул. Луначарского, 61, 4-й этаж, актовый зал), сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.